Periferie, giovani, bilancio partecipato: il programma di Udc a sostegno di Delli Noci

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Periferie, giovani, sport, verde, partecipazione.

Queste alcune delle parole chiave del programma proposto dall’Udc a integrazione della piattaforma del candidato sindaco Alessandro Delli Noci per la città in vista di Lecce in vista delle Amministrative dell’11 giugno.

Una piattaforma di idee che i centristi, rappresentati dal commissario cittadino Paola Bruno hanno presentato all’ex assessore e alla stampa nella sede in via 95esimo Reggimento Fanteria.

“Nelle ultime settimane – ha dichiarato Paola Bruno – ci siamo riuniti noi candidati nella lista e abbiamo scritto il nostro programma per le amministrative, che il candidato sindaco Alessandro Delli Noci ha accolto ad integrazione di quello più ampio, relativo a tutte le liste che lo sostengono. Abbiamo disegnato la nostra idea di città con alcuni spunti di riflessione che vanno dalle periferie al centro storico, alle politiche sociali, alle politiche del lavoro, al bilancio partecipativo. Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani ed alla realizzazione di un incubatore d’impresa per start up innovative a sfondo sociale. Noi immaginiamo una città bella da vivere, gradevole ed interessante per i turisti e per i cittadini, pulita e curata in tutti i suoi spazi, accogliente per tutti, anche per le persone deboli o in stato di bisogno “.

Tra le proposte, in particolare, quella di “devolvere il 10% delle indennità di consiglieri e assessori a un fondo destinato a giovani che volessero aprire un’attività e che avessero difficoltà nell’accesso al credito”. L’accento è stato, tra l’altro, anche posto sugli istituti di partecipazione “previsti dallo statuto solo in teoria”. Paola Bruno, a tal proposito, ha rilanciato sul Bilancio partecipativo, “su cui molto si è detto e poco è stato fatto”.

Delli Noci ha giudicato il lavoro svolto dai centristi “importante” perché l’accordo sulla sua candidatura nasce proprio da “una visione della città”. In particolare, il candidato sindaco ha sottolineato come, sul versante delle politiche giovanili, l’idea sarebbe quella di creare opportunità di lavoro incentivando la creazione di start up nel settore della cultura, del turismo e dell’innovazione utilizzando i proventi della tassa di soggiorno. “Oggi – ha precisato Delli Noci – si investe meno del 10% di tale entrata, contrariamente a quanto previsto da obblighi di legge”.