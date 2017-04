“Non accusiamo i compagni No Tav, dito puntato contro la multinazionale”: intervento dei No Tap

Share 0 Share 0 Share 0

MELENDUGNO (Lecce) – “Tap e i giornali cercano di dividerci e di farci puntare il dito l’uno contro l’altro. Noi puntiamo il dito solo contro la multinazionale”.

Il Movimento No Tap interviene a precisazione di articoli di stampa locale su presunte accuse del popolo No Tap ai No Tav. “Non possiamo che ringraziarli per i chilometri percorsi per starci vicino in questo momento importante”, affermano in un articolato post pubblicato sulla loro pagina facebook, che ha mutato il nome da “presidio No Tap” a “Movimento No Tap”.

Non un semplice cambio di denominazione, probabilmente, ma la consapevolezza di una identità più marcata, più strutturata, da parte di una comunità che ha tutta l’intenzione di proseguire nella mobilitazione contro il gasdotto.

I No Tav “sono venuti a trovarci per portare la loro solidarietà nell’opposizione a un modello di sviluppo basato sulla distruzione del territorio e la speculazione economica ai danni della popolazione, per condividere il loro bagaglio di esperienze e la loro storia lunga 27 anni”, affermano. Allo stesso modo “ringraziamo i compagni di Napoli, de L’ Aquila e tutti quelli che ci hanno raggiunto dal resto d’Italia e ci hanno fatto sentire la loro vicinanza anche semplicemente con messaggi, foto, poesie”.

“Il dito lo puntiamo solo verso la multinazionale, che con sfacciata falsità muove accuse ai No Tap di provocare ‘danni gravissimi al patrimonio paesaggistico e storico’, quando il loro progetto come sappiamo tutti danneggerà irrimediabilmente l’ambiente non solo naturale ma appunto storico e paesaggistico (per citarne una tra tante, la distruzione di un dolmen e un frantoio ipogeo che sorgono sul suo percorso, come denunciato sulla stampa locale da studiosi del territorio)”.

Un attivista No Tav ringrazia “i compagni No Tap” per aver preso le distanze dal contenuto degli articoli e precisa: “Noi della ValSusa non avevamo dubbi, sono 30 anni che subiamo queste denigrazioni, questi giochini sporchi e ben altro. Noi subiamo la violenza, non la produciamo, violenza spesso anche fisica, non si contano i lacrimogeni, le manganellate e quant’altro che i nostri ragazzi hanno subito. Noi siamo No Tav, No Tap e ‘no’ a tutto quello che produce devastazione nel territorio, danno alla salute pubblica, sperpero di danaro solo per favorire gli interessi politici ed economici di pochi. Un abbraccio ai compagni del Salento e speriamo di ritrovarvi il 6 maggio a Bussoleno”.

Interviene anche Arci Lecce tramite il presidente provinciale Anna Caputo. “Non esiste la contrapposizione No Tap – No Tav che pure oggi è stata rappresentata su alcuni organi di informazione. L’episodio della distruzione dei muretti a secco nell’area del cantiere è stata denunciata dagli attivisti No Tap, che si sono immediatamente dedicati alla sua ricostruzione, e non è in alcun modo addebitabile ai militanti torinesi giunti nel Salento e che troppo frettolosamente vengono definiti violenti. Li abbiamo conosciuti, abbiamo visto i loro volti, ascoltato le loro parole. E un’azione del genere è radicalmente contraria ai loro ideali e alle loro pratiche”.

“Da parte nostra – precisa – auspichiamo che i responsabili di quel danneggiamento vengano individuati e perseguiti. Ciò non è ancora successo e dunque è frutto di fantasie addebitare, ricorrendo a una generalizzazione che non ha ragion d’essere, quel gesto ai No Tav. Ci sembra piuttosto un tentativo, destinato a fallire, di proporre all’opinione pubblica una semplificazione che ha l’effetto di rappresentare divisioni che in realtà non esistono”.