Un apprezzamento di troppo e scoppia lite: ferisce 16enne con un taglierino. Arrestato

GALATONE (Lecce) – Un apprezzamento di troppo alla ragazzina ed il fidanzato, intervenuto per difenderla, viene accoltellato all’addome. Si è temuto il peggio per un 16enne di Galatone ferito al torace e in viso questa mattina in seguito ad un diverbio con una lama impugnata dal suo “avversario”, un giovane extracomunitario. In fuga dopo l’aggressione, i carabinieri hanno innescato una serrata caccia all’uomo che si è conclusa con l’arresto del responsabile dopo poche ore.

A finire in manette è stato Kevin David, 31enne nigeriano già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per minaccia, lesioni e rapina. Il drammatico episodio è accaduto a Galatone, proprio di fronte all’Eurospin di via Cairoli, intorno alle 12.30. I due fidanzatini, entrambi minorenni, si stavano spostando a piedi lungo la strada. Giunti all’altezza del discount hanno incrociato lo straniero, che pare sia solito sostare all’ingresso del market per chiedere l’elemosina. In base alla ricostruzione effettuata dai militari, il31enne avrebbe fatto degli apprezzamenti alla ragazza non graditi dal 16enne.

Da lì sarebbe scaturito un diverbio tra i due, degenerato in una colluttazione. Poi d’un tratto è accaduto l’impensabile: lo straniero ha tirato fuori dalla tasca un taglierino con cui ha colpito il minorenne al torace e di striscio in faccia. Il ragazzino si è accasciato a terra sanguinante mentre David è fuggito via facendo perdere le sue tracce. Subito soccorso dai passanti, il minorenne ferito è stato poi preso in carico dai sanitari del 118 che l’hanno condotto in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi”.

I medici l’hanno medicato e sottoposto a tutti gli esami e i controlli del caso. Le sue condizioni non sono gravi: non è in pericolo di vita ed in giornata sarà dimesso. Nel frattempo le indagini, subito avviate dai carabinieri della stazione di Galatone insieme ai colleghi del Norm della compagnia di Gallipoli, coordinati dal tenente Francesco Battaglia, che hanno dato il via alla caccia al fuggitivo.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto dei testimoni per poter ricostruire con precisione l’accaduto, aiutati anche dai filmati del sistema di sorveglianza del discount. Le ricerche dell’aggressore si sono concluse qualche ora dopo, quando il 31enne è stato individuato e bloccato da due agenti della polizia municipale e dai carabinieri in paese. Ad identificare nel nigeriano l’autore dell’aggressione, oltre alle conferme dei testimoni che hanno assistito al ferimento del 16enne, anche la perquisizione effettuata su di lui al momento del fermo. In una tasca dei pantaloni aveva il taglierino con cui ha colpito il ragazzo.

Tratto in arresto per lesioni aggravate, il 31enne è stato condotto nel carcere di Lecce su disposizione del pm di turno Maria Rosaria Micucci.