Duplice arresto per droga a Diso e Galatone

COPERTINO (Lecce) – I Carabinieri della Tenenza di Copertino, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata a Diso (Lecce), hanno arrestato in flagranza di reato Gianluca Quarta 42enne di Lecce, già noto alle Forze dell’Ordine.

All’interno della sua abitazione l’uomo nascondeva un ingente quantitativo di stupefacente del tipo “Marijuana” – 9,5 chilogrammi per la precisione, già essiccata ed in ottimo stato di conservazione.

Ma la vera sorpresa per i militari c’è stata non appena sono entrati in un secondo vano dell’abitazione, interamente adibito a serra per la sostanza stupefacente: i Carabinieri hanno infatti rinvenuto 16 piante di “Marijuana” ciascuna alta circa 70 centimetri, unitamente al materiale necessario per la coltivazione ed irrigazione, tutto sottoposto a sequestro penale. L’arrestato, a disposizione dell’AG competente in regime di arresti domiciliari, dovrà adesso rispondere di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione illegale di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Galatone hanno tratto in arresto Luigi Settimo 38enne, incensurato.

Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti, i militari hanno effettuato una perquisizione locale all’interno del circolo ricreativo denominato “Scarafellass”, da lui gestito, rinvenendo e sequestrando, abilmente occultato all’interno del calcio balilla, un involucro in cellophane contenente circa 800 grammi di “Marijuana” e materiale necessario per il confezionamento, unitamente a circa 1000 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio della sostanza.

L’indagato, anche lui agli arresti domiciliari, dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.