Raccolta escrementi canini, sacchetti e cestini ci sono ma vince l’inciviltà. “Controlli e multe in arrivo”

NARDO’ (Lecce) – Mesi fa erano approdati in città degli appositi contenitori rossi, con tanto di dispenser di sacchetti, finalizzati alla raccolta dei bisogni canini. Un invito “educato” alla civiltà che, però, non è bastato ad incentivare la pratica di quella che dovrebbe essere un’abitudine consueta per chi va a spasso con il proprio amico a quattro zampe.

Dato che la semplice richiesta di maggiore accortezza e pulizia non si è rivelata sufficiente, il Comune di Nardò ha deciso di promuovere delle iniziative che, si spera, possano essere più efficaci: da una parte una campagna di sensibilizzazione, che invita i proprietari di cani a rispettare i propri doveri da cittadini, dall’altro un aumento dei controlli mirati a punire chi non rispetta le regole.

Alla luce di comportamenti non proprio irreprensibili, infatti, la polizia locale e le guardie zoofile Aeop di Nardò scenderanno in campo per punire i trasgressori e garantire a tutti una città pulita. E non saranno puniti solo coloro che “dimenticheranno” di raccogliere e gettare le deiezioni canine negli appositi bidoncini, ma anche coloro che verranno sorpresi con al guinzaglio un cane non iscritto all’anagrafe canina, quindi privo di microchip.

I trasgressori, così come ricorda il manifesto della campagna di sensibilizzazione, rischiano una multa che va dai 50 ai 77 euro. La sanzione più bassa verrà elevata nei confronti dei padroni sorpresi a spasso con il proprio animale senza bustine per la raccolta oppure di quelli che non hanno smaltito i bisogni come stabilito dal regolamento. La più alta invece dovranno pagarla coloro che avranno omesso di microchip pare il proprio amico a quattro zampe.

“Molti cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente Graziano De Tuglie – usano correttamente questi cestini e hanno rapidamente imparato a usufruirne, ma qualcuno continua a farne a meno contribuendo a sporcare strade e marciapiedi. Una dimostrazione di inciviltà che naturalmente paghiamo tutti. Spero davvero che non accada più”.

Quello del Comune di Nardò è “un richiamo alla collaborazione e al senso civico” secondo il consigliere comunale con delega al Randagismo Gianluca Fedele, che spiega: “tenere o adottare un cane è un gesto bellissimo, ma comporta anche dei doveri non trascurabili. Oltre a tutto ciò che concerne la raccolta delle deiezioni, c’è il problema dei cani senza microchip. L’omessa dichiarazione del cane all’anagrafe canina è punita con una sanzione di 77 euro e consente di evitare, ad esempio, di non avere garanzie sul ritrovamento del proprio animale in caso di smarrimento. Una città migliore si vede anche da queste cose”.