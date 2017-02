Emiliano resta nel Pd e si candida alla segreteria: “E’ casa mia”

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – Michele Emiliano, governatore di Puglia, dopo gli ultimi, tormentati giorni, resta nel Pd e si candida alla segreteria nazionale sfidando Matteo Renzi.

“E’ casa mia, è casa nostra e nessuno può cacciarmi o cacciarci via”, annuncia in direzione nazionale, rompendo gli indugi rispetto alle dinamiche degli ultimi giorni che lo avevano visto formare un asse con Enrico Rossi e Roberto Speranza.

Nel suo intervento cita Romano Prodi, Piero Fassino, Francesco Rutelli, Walter Veltroni, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani, Enrico Letta, Guglielmo Epifani, ma non lo stesso Renzi. “Mai in nessun’altra forza politica italiana tanti hanno rinunciato a tutto pur di far nascere e sopravvivere la loro comunità. Abbiamo così dato vita alla più grande forza politica della storia del centrosinistra italiano”, sottolinea.

E palesa la volontà di “accogliere il loro invito ed il loro esempio, ma soprattutto quello di tantissimi militanti che mi hanno chiesto in queste ore di far sopravvivere il progetto politico cui abbiamo lavorato insieme a partire dal 14 ottobre del 2007”.

Poi ribatte a chi lo descrive esitante nel prendere tale decisione: “E’ evidente che chi è capace di tanta superficialità rispetto a questioni così gravi, non ha mai vissuto analogo travaglio. Sono le stesse persone che nulla hanno avuto da dire ad un segretario e premier che, dopo aver personalizzato un referendum costituzionale, promettendo addirittura il ritiro dalla vita politica in caso di sconfitta, oggi vanno avanti con lui senza porgli le domande che fanno a me”.

“Enrico e Roberto – afferma poi – sono persone perbene di grande spessore umano e politico che sono state offese e bastonate senza ragione da arroganti inviti alla scissione contenuti nei toni ironici e irrispettosi con i quali sono stati approcciati e nel cocciuto rifiuto di ogni mediazione”. Quindi argomenta: “L’ex segretario ha mostrato con evidenza di essere il più soddisfatto della possibile scissione. Se il tuo contraddittore è contento che tu abbandoni la discussione, vuol dire che teme i tuoi argomenti”.

Da qui la decisione di rimanere nel partito, conducendo la battaglia dall’interno, e di candidarsi alla segreteria nazionale “nonostante il tentativo del segretario uscente, chiaro a tutti, di vincere il congresso ad ogni costo e con ogni mezzo, approfittando di avere gestito per tre anni tutto il potere politico, economico e mediatico di questo Paese”.

Poi rivendica i risultati raggiunti e le aspettative deluse: “Enrico, Roberto e io abbiamo impedito al segretario dimissionario, assieme a migliaia e migliaia di militanti, di precipitare il Paese verso elezioni anticipate chiedendo che un congresso vero e approfondito ci consentisse di riflettere sui 1000 giorni di governo. Ma lui si è inventato a questo punto un congresso col rito abbreviato da celebrare entro aprile. Se facciamo i bravi entro metà maggio. Si costringeranno addirittura i circoli e il PD a svolgere il congresso mentre 1500 comuni vanno alle elezioni amministrative respingendo la nostra ragionevole richiesta di primarie in autunno”.

Parla, quindi, dell’assemblea di domenica scorsa. “Ho tentato, scuotendo negativamente l’animo di molti miei sostenitori, un’ultima disperata mediazione che impedisse una scissione con l’area della sinistra del partito rappresentata da Rossi e Speranza. Il mio intervento seguiva quello di Guglielmo Epifani che aveva richiesto al segretario dimissionario una maggiore contendibilità del Congresso per utilizzare questo elemento come punto di partenza di una ricucitura. Assieme a loro ho aspettato un gesto”.

Ma quel gesto “non è arrivato. Anzi – rincara la dose Emiliano – il segretario non ha replicato in assemblea lasciando di stucco tutti gli osservatori e l’Italia intera. E poi è arrivato sino al punto di irridere tutti noi non partecipando a questa direzione per rendere vani i sinceri tentativi fatti in queste ore da tutti i dirigenti e i militanti del Partito Democratico che avrebbero potuto evitare questa irreparabile sconfitta”.

In questo scenario “la voglia di andar via da tutto questo è stata tanta”, ammette Emiliano. “Noi siamo qui per trasformare il fremito di tanti ad andare via in desiderio di riprendersi diritto di cittadinanza in questo grande partito”, spiega poi, lasciandosi andare ad altre dotte citazioni. La sfida è lanciata.