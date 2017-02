Ventura sostiene Delli Noci, Marra e Piconese: “Automaticamente fuori dal Pd”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Sergio Ventura è “automaticamente fuori dal partito”: è quanto dichiarano, in una nota congiunta, i segretari del Pd provinciale, Salvatore Piconese, e leccese, Fabrizio Marra, a seguito del sostegno dato dallo stesso ad Alessandro Delli Noci.

La sua presenza all’inaugurazione del comitato del candidato di ‘Un’altra Lecce’, con le dichiarazioni rese in quell’occasione, “rappresentano una posizione inconciliabile dello stesso con la sua presenza ed iscrizione nel Partito Democratico di Lecce”, dichiarano.

Ventura, peraltro, ha assunto il ruolo di coordinatore del movimento, così come esplicitato dallo stesso Delli Noci in una nota di tre giorni fa: “Ho chiesto all’architetto Sergio Ventura, che ha accettato, un fattivo impegno al mio fianco come coordinatore del movimento ‘Un’Altra Lecce’. Ho avuto modo di comprendere come ci sia in città la necessità di aggregare le tante esperienze, intelligenze e professionalità, che insieme hanno la forza di tracciare un percorso di profondo cambiamento e di individuare opportunità per la nostra comunità. Esperienza e professionalità che Sergio Ventura esprime nella sua storia personale e politica, da esponente della sinistra cittadina, da assessore al traffico, artefice della pedonalizzazione del centro storico leccese, e da promotore di idee ed esperienze di progettazione architettonica e urbanistica nel suo ruolo di docente e professionista del settore. Oggi la coalizione che si va definendo intorno alla mia persona trova ricchezza proprio nelle diverse sensibilità e provenienze che si confrontano e discutono, nella definizione di un efficace e attuabile programma per il governo amministrativo di Lecce. Uomini liberi insieme per costruire un’Altra Lecce”.

“Alessandro Delli Noci è un candidato di centrodestra, facente parte fino alle ultimissime settimane dello scorso anno della giunta uscente guidata da Paolo Perrone”, sottolineano Piconese e Marra.

Che stigmatizzano pure le dichiarazioni circa “una sua idea di mobilità diversa da quella del candidato sindaco di centrosinistra Carlo Salvemini”. Un fatto “bizzarro”, commentano, essendo stato lo stesso Ventura “responsabile del settore traffico e mobilità del Partito Democratico di Lecce che ha promosso, insieme a tutto il partito e alla segreteria leccese, una serie di iniziative e di proposte di trasporto urbano, alternative a quelle dell’amministrazione”.

Come evidenziano i dirigenti dem, “non appare chiaro in cosa le idee di Ventura sulla mobilità possano essere differenti da quelle del candidato Salvemini”.

“Pertanto – concludono, caustici, i due segretari – sarebbe cosa gradita non offendere l’intelligenza di nessuno, cercando di celare dietro questioni di merito scelte guidate, probabilmente, da logiche assai diverse”.