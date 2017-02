D’Alema lancia “Consenso”: “Occorre svolta. Emiliano e Rossi dalla parte giusta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Occorre una svolta politica profonda”. L’ex premier Massimo D’Alema, da una sala gremita dell’Hotel Tiziano, lancia “Consenso” e ribadisce in più occasioni la necessità di un cambio di rotta.

Ovvero un “Governo che faccia le riforme necessarie, a partire dalla legge elettorale, passando per la “correzione delle storture contenute nel jobs act”, fino al bilancio delle prossime Amministrative, “quindi un congresso vero che si concluda a ottobre con le primarie”.

Tale fase finale dovrebbe essere preceduta, secondo D’Alema, da una conferenza programmatica, “lo ha detto il ministro Orlando, non certo un pericoloso eversore”, ha sottolineato l’ex premier. “Perché ora nei congressi non si discute, si fa la conta interna preliminare a quella esterna”.

In altre parole, se si vuole davvero ricostruire un tessuto unitario, come sembra di capire dagli ultimi sviluppi di una giornata frenetica, con i pontieri al lavoro e la telefonata di chiarimento tra il segretario Matteo Renzi e il governatore Michele Emiliano, occorre “più prudenza e meno enfasi, meno arroganza, scelte chiare e la modestia di una riflessione seria e profonda”.

Se tutto questo venisse respinto, allora “ognuno si assumerebbe le sue responsabilità”. Del resto, “è vero che la scissione non sarebbe una festa, ma, in assenza di alternativa, sarebbe anche l’inizio di un’opera di ricostruzione e riorganizzazione di forze che rischiano di disperdersi”. Inoltre, “molti si sono già scissi da noi”, evidenzia D’Alema.

Quanto all’argomento circolante in queste ore sul fatto che la scissione favorirebbe le destre, D’Alema non è d’accordo. Un movimento forte di sinistra costituirebbe, anzi, “un argine alla deriva neoliberista”. Tale soggetto sarebbe, inoltre, in grado di “recuperare molti elettori che oggi non votano e non andrebbero a votare mai”.

D’Alema parla con chiarezza di una “fase costituente aperta in cui confluiscano non solo personalità politiche ma anche pezzi di società civile, mondo del lavoro, corpi intermedi”. Certo è che “è tempo di ricostruire una forza autentica del centrosinistra”.

Molti i punti che D’Alema contesta al segretario nazionale Pd Matteo Renzi e al gruppo dirigente che lo affianca, dalla “sciocchezza” sulle previsioni del Pd al 40% alle prossime elezioni politiche al fatto che “non sia stata spesa una sola parola sulla cancellazione dei capilista bloccati”.

Dito puntato pure contro il voto del Parlamento per non diffondere la lista dei debitori di Monte dei Paschi – “ricchi signori che hanno preso i soldi e non li hanno restituiti, mentre all’artigiano che non paga sequestrano la casa” – e contro “la crescita della precarizzazione” e “l’indebolimento dei lavoratori”. In particolare, i voucher “sono diventati un’altra cosa” rispetto allo scopo per cui erano stati concepiti, “il problema era limitarne l’uso”. Inoltre, nel jobs act “è stata inserita una piccola norma che ha eliminato la responsabilità solidale negli appalti”, temi ora oggetto di consultazione referendaria, chiesta da Cgil. Il governo si sarebbe mosso secondo una direttrice “neoliberale”.

Quanto a Michele Emiliano ed Enrico Rossi, entrambi candidati al congresso, “si sono schierati dalla parte giusta”. Niente “rancori personali”, ha assicurato D’Alema, “chi fa politica non ha tempo per queste cose”.

L’ex premier ha ricordato di non essere neppure intervenuto in direzione nazionale, “in questa battaglia c’è una prima fila” e lui si dice “disponibile a giocare un ruolo in seconda fila, dando consigli”. Ma, intanto, la sfida di Consenso è lanciata. E D’Alema parla sempre da attaccante, mai da riserva. In sala i suoi amici: il segretario provinciale Pd Salvatore Piconese, il coordinatore regionale dei circoli di Consenso Ernesto Abaterusso. Il quale non risparmia le parole: “Il termine rottamazione – il punto clou del suo messaggio – è rozzo, volgare e anche un po’ fascista”.