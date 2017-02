Ancora una notte rovente a Nardò: due auto distrutte dalle fiamme. S’indaga

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’/UGENTO (Lecce) – Quella appena trascorsa è stata un’altra notte di super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale impegnati a domare incendi d’auto in provincia. In totale sono tre gli episodi registrati a partire da mezzanotte a breve distanza l’uno dall’altro che solo in due casi hanno portato alla totale distruzione dei mezzi avvolti dalle fiamme. Entrambi sono accaduti a Nardò.

La prima chiamata, partita intorno a mezzanotte, ha condotto i caschi rossi del distaccamento di Gallipoli in via Giuseppe Parini, traversa di via Incoronata. L’incendio in pochi minuti ha avvolto una Fiat Panda di un pensionato 70enne residente in zona, parcheggiato poco distante da un complesso di abitazioni che non sono però state interessate dalle fiamme. Concluse le operazioni di spegnimento i caschi rossi hanno effettuato un sopralluogo insieme agli agenti del commissariato locale, a cui ora sono affidate le indagini.

Solo due ore dopo i vigili del fuoco sono dovuti ritornare a Nardò per un’altra auto in fiamme. Questa volta il rogo ha completamente distrutto una Citroen Xsara di un 37enne del posto, che era ferma in via Duomo, cuore del centro storico della città, annerendo il muro di uno stabile di fronte al quale era parcheggiata. Anche in questo caso i rilievi sono stati realizzati dagli agenti di polizia che ora, sotto la guida del vicequestore aggiunto Pantaleo Nicolì, stanno cercando di fare luce sull’accaduto.

Una svolta nelle indagini potrebbero fornirla i filmati registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza presenti in zona, che in queste ore gli investigatori stanno acquisendo. In entrambi i casi gli investigatori non escludono alcuna pista.

Differente è stato l’esito di quanto accaduto ad Ugento, dove intorno all’una un’auto è stata interessata da un principio di incendio. La fiammata, pare dovuta ad un guasto tecnico, ha interessato una delle ruote ma si sarebbe autoestinta senza generare ulteriori conseguenze.