Cgil, Camusso: “Partita sull’articolo 18 non è chiusa”. La battaglia contro i voucher

LECCE – “La partita sull’articolo 18 non è affatto chiusa”: lo ha specificato il segretario generale della Cgil Susanna Camusso a Lecce parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dello “Spazio diritti” a San Pio.

“Siamo determinati a continuare la battaglia, che verrà fatta con altri strumenti, come la contrattazione, il contenzioso giuridico, parleremo in Europa. Quando una legge è ingiusta bisogna continuare a contrastarla al fine di averne una migliore che sia rispettosa delle condizioni dei lavoratori”, ha dichiarato, con riferimento al primo dei quesiti referendari proposti dalla Cgil e bocciato dalla Consulta.

Sugli altri due quesiti ammessi, invece, “siamo molto determinati a ottenere l’abrogazione dei voucher, e quindi una regolazione del tutto diversa del lavoro occasionale, così come siamo determinati a ripristinare il vincolo della responsabilità solidale tra appaltatori e appaltanti”, dichiara ancora Camusso.

“Se poi il Governo è in grado di proporre al Parlamento o il Parlamento è in grado di fare una legislazione che raggiunga questi due obiettivi saremo ben contenti”, sottolinea la leader sindacale, che però avverte: “Niente pasticci, perché sennò c’è il voto e noi pensiamo che sia giusto e legittimo che le persone si esprimano. Peraltro il Governo dovrebbe decidere la data del referendum”, sollecita.

Alla domanda dei giornalisti sul decreto sud, di cui è imminente l’arrivo al Senato, ha chiarito: “Siamo ancora lontani dall’avere un’idea di una politica per il Mezzogiorno”.

“Siamo attenti al dibattito politico”, ha poi chiarito, anche con riguardo alle vicende interne del Pd. Con riferimento all’operato di Emiliano, ha aggiunto: “Il presidente di questa Regione è uno che riconosce i suoi interlocutori”. Il che, ha precisato, non significa che in alcuni casi “non configgiamo con lui”. “Abbiamo sempre con nettezza detto a Emiliano le cose che andavano bene e quelle che non andavano bene – ha specificato – con una differenza non da poco: quando abbiamo iniziato la vertenza sulla sanità poi si è fatto un accordo, cioè si è aperto un confronto, la Regione è stata disponibile a modificare le sue opinioni e a costruire una soluzione sindacale. Così come è accaduto oggi discutendo di industria e di piani di lavoro territoriali, di prospettive. Ci siamo confrontati avendo avuto in altre occasioni opinioni diverse rispetto a un tema come l’Ilva. Il problema è l’approccio che hai, se riconosci o no i tuoi interlocutori, il presidente di questa Regione li riconosce. Questo non vuol dire che in alcuni casi non confliggiamo con lui”.

Seconda tappa della visita di Susanna Camusso a Lecce l’Università del Salento con un confronto, nell’Aula magna del Codacci-Pisanelli, su temi quali le nuove modalità di occupazione, la mancanza di diritti. La segretaria provinciale di Cgil Valentina Fragassi ha puntato il dito contro “l’ultraprecariato”, l’abuso che si è fatto dei voucher (6 milioni in Puglia) in settori quali il turismo, il terziario, l’edilizia, “persino l’industria”, ha accusato. “La crisi economica non è passata”, è il suo monito. Le politiche sul lavoro sono state “un fallimento” negli ultimi vent’anni. E nel territorio leccese sono tuttora aperte delle gravi ferite, tra cui quella della disoccupazione giovanile al 55%. Un dato sconcertante, che la dice lunga sull’incapacità delle istituzioni di fornire risposte convincenti.