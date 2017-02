Li sorprende a rubare auto e chiama il 113, la fuga dura poco: nei guai due brindisini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Pizzicati” da un passante mentre provano a rubare un’auto, tentano di dileguarsi ma la loro fuga termina pochi metri dopo. La trasferta a Lecce è terminata con l’arresto per B.R. e F.A., brindisini di 29 e 36 anni, di cui il più giovane già noto alle forze dell’ordine.

I loro problemi sono iniziati ieri sera quando un cittadino transitando lungo via Dei Palumbo, in zona Salesiani, li ha avvistati mentre armeggiavano in maniera sospetta intorno ad una Ford Fiesta parcheggiata lungo la strada. Il testimone ha così deciso di fare una telefonata al 113 raccontando la scena alla polizia e fornendo loro una sommaria descrizione del duo che, nel frattempo, si è accorto di essere osservato e ha preferito tagliare la corda.

I brindisini, infatti, temendo di essere stati scoperti, si sono allontanati dalla Ford e hanno raggiunto una Fiat Punto, per poi salirvi a bordo e andare via. Il loro tentativo di fuga è fallito pochi metri dopo, in via Urbani, quando hanno incrociato una pattuglia della polizia che li ha bloccati. Dopo aver identificato i due a bordo, che indossavano indumenti sportivi, pantaloni in tuta e scarpe ginniche corrispondenti a quelli della descrizione fornita dal testimone, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione della Punto, in cui hanno trovato arnesi di ogni genere.

Nell’auto, infatti, vi era un perfetto kit da scasso costituito da un cacciavite della lunghezza di 16 centimetri e punta a taglio, due torce in alluminio a led funzionanti, due chiavi inglesi da “10” e “12” millimetri, due cappelli con visiera e un cappello in lana, una scatola contenente un cacciavite con annessi bussoletti con chiavi a scatola e 29 innesti per cacciaviti a taglio, a stella ed ottagonali. Per avere un quadro completo della situazione, gli agenti hanno effettuato un controllo anche nella Ford che era finita nel mirino dei due fermati.

Il legittimo proprietario dell’auto ha raccontato alla polizia che, dopo averla posteggiata e chiusa con il sistema di allarme in via dei Palumbo intorno alle 18, quando è tornato a riprenderla poco prima delle 20 ha trovato i segni del passaggio dei ladri. Il nottolino d’accensione infatti è risultato danneggiato, mentre all’interno dell’auto sul sedile del lato passeggero era rimasto un grosso cacciavite, lasciato dai balordi nella fuga. Conseguenze, queste, tutto sommato non gravi quanto lo sarebbero state quelle di tornare e non ritrovare più l’auto. Esito scongiurato grazie all’attenzione e alla diligenza di un cittadino.

Al termine dei controlli per i due brindisini è scattato l’arresto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria entrambi sono poi stati accompagnati nelle rispettive abitazioni ai domiciliari.