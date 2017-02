Il successo dei giovani: Mater vincente con un sestetto appena maggiorenne

Share 0 Share 0 Share 0

CASTELLANA GROTTE (Bari) – La Materdominivolley.it Castellana Grotte saluta con un successo la prima fase del campionato nazionale serie A2 Unipolsai di pallavolo maschile. Nell’ultima giornata del girone Blu, infatti, la formazione allenata da Vincenzo Fanizza ha battuto al quinto set sul proprio campo la Ceramica Globo Civita Castellana: 2-3 il risultato finale (20-25, 25-22, 26-28, 25-17, 13-15).

Quella conquistata in Lazio è una vittoria importante dal punto di vista del morale e della consapevolezza, ma che cambia poco o nulla la situazione del club pugliese, né sul piano della classifica né sul piano del calendario della Pool Salvezza (al via nel prossimo fine settimana sul campo del Club Italia Crai Roma).

Quella conquistata sul campo del Civita Castellana, però, a suo modo, è una vittoria che lascia il segno sul piano delle statistiche ed entra nella storia della Materdominivolley: prima vittoria gialloblù nella regione Lazio dal ritorno in serie A2 ad oggi (dopo 8 sconfitte), prima vittoria stagionale in trasferta (fuori casa l’ultimo successo era datato 23 gennaio 2016 ad Ortona) e seconda vittoria consecutiva dopo una prima parte di stagione un po’ altalenante soprattutto dal punto di vista della condizione fisica. I due punti presi a Civita Castellana, inoltre, diventano carburante fondamentale per affrontare al meglio e con maggiore convinzione la seconda parte di stagione, quella che dovrà necessariamente portare alla permanenza nella serie cadetta. I due punti conquistati domenica in Lazio, infine, diventano anche grande motivo di orgoglio per una società che da ormai un decennio punta in maniera convinta sui giovani e che, nell’ultimo turno, ha schierato sin dalla prima battuta due 15enni (Disabato e Catania), un 17enne (Lavia) e due 18enni (Losco e Gargiulo) con un sestetto dall’età media di pochissimo superiore ai 18 anni (con i 22enni Scopelliti e Buzzelli come “più anziani” del gruppo). Lasciati, infatti, in via precauzionale a riposo capitan Casoli, Fiore, Bellei e Primavera, out per infortunio anche Longo, in panca il palleggiatore della squadra under 18, classe 2000, De Angelis.

Come detto, ora, si riparte da Roma e dalla corsa salvezza: dieci giornate, cinque sfide andata e ritorno contro le squadre del girone Bianco. La classifica della Pool Salvezza al momento vede la Mater al settimo posto con 9 punti (delle dieci formazioni si salvano direttamente le prime due, retrocedono automaticamente le ultime due, mentre le altre sei si sfideranno in tre spareggi playout). L’obiettivo, chiaramente, è scalare la graduatoria quanto più possibile per arrivare alla permanenza diretta o per poter contare sul fattore casa negli spareggi.

