“Fortezza in opera”, a Spongano sul palco il monologo “Sotto sotto”

SPONGANO (Lecce) – Un mologo al teatro Sotterraneo di Spongano.

Venerdì 10 febbraio, alle ore 20.45, andrà in scena “Sotto sotto”, con l’attore Renato Grilli. Il monologo si ispira a tre brevi racconti (Sotto gli occhi, Sotto il naso, Sotto i denti) pubblicati sulla rivista online Samgha tra il 2013 e il 2014. La “messa in scena” dunque di un testo “scritto”, a cui aggiunge qui la voce, la “parola” teatrale, che mancava. Può sembrare più semplice così intendere integralmente il senso ultimo delle frasi e del racconto. Almeno in questo caso, forse purtroppo, non sarà così. “Ho scritto in effetti quei racconti, è vero. Ho acconsentito a pubblicarli, ma ammetto che quanto è scritto, riletto ora, non mi è ancora del tutto chiaro. Nonostante sia passato qualche anno, qualcosa rimane di ambiguo, di sospeso, di oscuro anche a me stesso…”.

Qualcuno nell’ombra parla a qualcuno. Parla un po’ e poi aspetta una risposta, che non arriva. O forse arriva, ma noi non la sentiamo. Poi riprende, va avanti nel racconto, fa una digressione, cambia argomento. E poi di nuovo aspetta, ascolta una risposta che possiamo solo immaginare. Il racconto è innescato da un curioso episodio “letterario”, un plagio non dichiarato di un racconto di Franz Kafka in quello di autore “giovane”, su una nota rivista “giovane”. Disappunto, rabbia, rancore per l’accaduto si mescolano ad amare riflessioni e ad altri racconti, sempre più personali e rivelatori. Tra un “tirata” e l’altra, brandelli di melodie, canticchiate distrattamente, permettono di riprendere il fiato. Qualcuna diventa canto.

La colonna sonora dello spettacolo è realizzata con la collaborazione del musicista Rocco Nigro, noto fisarmonicista salentino.