Sorpresa al poliambulatorio: ladri “si pentono” e restituiscono ecografo rubato

Share 0 Share 0 Share 0

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Quando questa mattina i dipendenti del poliambulatorio sono arrivati davanti all’ingresso della struttura non hanno creduto ai propri occhi. Ancor più incredulo ma allo stesso tempo entusiasta è stato poi Giuseppe Guida, direttore del distretto sanitario di Gagliano del Capo, quando ha appurato che sì, non era un sogno, il macchinario era davvero lì.

Intatto e anche ben riparato sotto alla pensilina della porta d’ingresso del Centro di Salute: è stato ritrovato così questa mattina l’ecografo di ultima generazione che era stato rubato pochi giorni fa dalla struttura sanitaria mandando in crisi l’attività diagnostica del poliambulatorio del Capo di Leuca. Saranno state forse le parole dello stesso direttore a smuovere le coscienze dei ladri, o sarà stata la difficoltà di rivendere un macchinario molto prezioso (dal valore di 25mila euro) ma difficilmente “piazzabile” sul mercato clandestino, fatto sta che il risultato è stato sorprendente.

I balordi hanno restituito il maltolto facendo tirare un respiro di sollievo alla Asl di Lecce, che solo di recente aveva acquistato l’ecografo per sostituire quello precedente, ormai obsoleto, risolvendo così i problemi dei cittadini, che dopo mesi di attesa fatti di pellegrinaggi in altre strutture della provincia per poter usufruire delle prestazioni, finalmente potevano ritornare alla normalità.

Il furto risale alla notte tra martedì e mercoledì scorsi. Entrati nel poliambulatorio di Gagliano del Capo, situato in via San Vincenzo, forzando una delle porte d’ingresso, i ladri avevano portato a termine il colpo agendo indisturbati. Una volta individuato il macchinario nuovo di zecca l’avevano scollegato e trasportato fuori per poi caricarlo probabilmente su un furgone, con cui si erano poi dileguati. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Tricase, si erano subito attivate ma senza alcun esito immediato. Insomma, le speranze di ritrovare l’ecografo erano poche. Fino alla svolta, del tutto inaspettata, di questa mattina.

Storia a lieto fine, dunque: per il direttore del Distretto, passato rapidamente dall’indignazione alla gioia, per i medici che potranno utilizzare l’ecografo nuovo di zecca e per i pazienti al cui servizio è destinato. Entusiasta per il felice esito della vicenda anche per il direttore generale della Asl di Lecce, Silvana Melli, che proprio sulla dotazione di moderni ecografi ai distretti ha imperniato la strategia dell’azienda sanitaria per rinforzare la sanità territoriale.

“La salute delle persone è più importante di qualsiasi cosa, evidentemente anche per chi l’ecografo l’aveva inopinatamente rubato. Si tratta, peraltro, di uno degli ecografi portatili di ultima generazione di recente messi a disposizione dei distretti. Strumenti fondamentali per poter fare esami a domicilio, utilissimi quindi per offrire un servizio prezioso a pazienti fragili, che non possono lasciare la propria casa o il proprio letto. Una vicenda – conclude il direttore generale – che una volta tanto si chiude bene, voglio sperare per uno scatto di senso civico negli autori di un furto che aveva colpito l’Asl e l’intera comunità”.