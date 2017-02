Punto Lega Pro: Lecce, che brutto scivolone!

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il Lecce esce malconcio dalla sfida del “Pinto” contro la Casertana. I falchetti si impongono per 1 a 0 in virtù della rete messa a segno da Ciotola nel primo tempo. A nulla è valsa la superiorità numerica per oltre 50 minuti, a favore dei giallorossi, che non ha portato i frutti sperati.

Esordio sfortunato per Perucchini tra i pali: difatti un’uscita scoordinata dell’estremo difensore giallorosso ha agevolato Ciotola nel compito di superarlo nell’occasione del gol del vantaggio rossoblù. Infortunio per il neo arrivato Agostinone(da valutarne l’entità), mentre Costa Ferreira e Marconi hanno fatto la loro parte solo a gara in corso e con il risultato di svantaggio. A nulla è valso il forcing finale dei salentini che hanno sfiorato il pari solo con Caturano, ma che in superiorità numerica(vale la pena ricordare) hanno rischiato il doppio svantaggio in almeno tre circostanze sulle ripartenze rapide della Casertana. A finire sul banco degli imputati è il tecnico Padalino: ai più non è piaciuta qualche scelta iniziale e la gestione dei cambi a gara in corso. Non riuscire a riequilibrare un match giocato per quasi un’ora con un uomo in più è oggettivamente una colpa grave. Il tecnico giallorosso ama gli allenamenti a porte chiuse, ma in tutta onestà non si capisce da cosa si nasconda visto che non riesce a sorprendere più nessuno dei suoi avversari che imbavagliano alla perfezione il lento e prevedibile palleggio dei giallorossi. Con la rosa a disposizione si potrebbe, inoltre, cercare qualche variante al costante 4-3-3 iniziale proponendo qualche novità.

Una squadra lenta e prevedibile cede il passo, perciò, alla Casertana e nel contempo viene scalzata dal primo posto in classifica finora faticosamente custodito. Vince, infatti, il Foggia di Stroppa sul Messina di Lucarelli con un sonoro 3 a 0, risultato rotondo per i rossoneri ed inflitto ai giallorossi siciliani tra le mura amiche dello stadio “Zaccheria”. Tris che permette ai Satanelli di superare in classifcica (di un punto) i Salentini di Padalino. La Juve Stabia, invece, cade a Siracusa per 3 a 2. Martedi poi ci sarà l’atteso posticipo al “Massimino” tra la Capolista Matera e i padroni di casa del Catania. Motivo per cui il divario dal primo posto potrebbe ampliarsi.

Oronzo Cristian Guarino