Lupiae, Perrone replica alle accuse: “Accordo serve a garantire la sopravvivenza”

LECCE – “L’accordo serve a garantire la sopravvivenza della Lupiae”.

Il sindaco Paolo Perrone replica così ad Antonio Rotundo, presidente della Commissione Controllo, sulla situazione occupazionale della partecipata del Comune.

“Soltanto 18 unità hanno liberamente deciso di non firmare l’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro. L’accordo, approvato dalla quasi totalità della sigle sindacali, lo ricordiamo, è necessario a garantire la sopravvivenza della Lupiae Servizi senza dover procedere a licenziamenti”, specifica Perrone.

Il primo cittadino aggiunge che la società “ha la necessità di essere flessibile” e che “in una situazione di grave crisi aziendale, le 40 ore settimanali possono essere garantite soltanto nei servizi assolutamente irrinunciabili per l’Amministrazione comunale. Chi vuole lavorare di più può farlo, ma in questi servizi, non certo dove più gli è comodo”.

In particolare, è possibile lavorare con il massimo delle ore nei servizi di manutenzione del verde pubblico e delle strade e nei servizi di pulizia.

Secondo Perrone, Rotundo “continua a cavalcare l’onda di questa sterile polemica sollevata da 18 unità su 272 dell’intero organico della società, per far passare un messaggio non rispondente alla realtà dei fatti. I consiglieri che oggi spalleggiano quei pochi dipendenti, peraltro, sono gli stessi che negli ultimi anni non hanno mai votato, rifuggendo le loro responsabilità, per la ricapitalizzazione della Società che, se fosse stato per loro, sarebbe già fallita”, è la critica di Perrone.

Il sindaco ha quindi ringraziato i dipendenti “che, sottoscrivendo l’accordo, hanno contribuito sino ad oggi a salvare le sorti della società”.

Nei giorni scorsi Rotundo aveva chiesto che il sindaco Perrone avviasse una indagine interna per accertare “quanto sta accadendo alla Lupiae con riferimento agli ordini di servizio vessatori verso i lavoratori il cui unico torto è stato quello di rifiutarsi di sottoscrivere il contratto da full time a part time”.

“Siamo davanti ad atti mirati, rivolti a singoli ben determinati lavoratori, chiaramente individuati, tendenti a vere e proprie rappresaglie proprio verso coloro i quali hanno ritenuto di non firmare il contratto di trasformazione da full time a part time. A questo ben preciso rilievo che ha nomi e cognomi precisi debbono rispondere i vertici della Lupiae e non fare polemiche pretestuose tentando di confondere le carte in tavola. Gli atti sotto accusa sono di una gravità inaudita ed il fatto che accadano in una società pubblica li rende particolarmente odiosi. Sono comportamenti che richiamano alla mente il ventennio, per questo chiedo al Sindaco di occuparsene e di non far finta di niente”, il duro atto d’accusa dell’esponente Pd.