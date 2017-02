Adesione di Alfredo Pagliaro ad Ap: il partito di Alfano entra in Consiglio Comunale

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il presidente del Consiglio a Palazzo Carafa Alfredo Pagliaro aderisce ufficialmente ad Area popolare.

La comunicazione è stata data nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito in via di Pettorano, alla presenza dei coordinatori provinciale, Luigi Mazzei, e regionale, Massimo Cassano, sottosegretario al Lavoro nel governo Renzi e poi in quello attuale guidato da Paolo Gentiloni. L’incontro con i giornalisti è stato l’occasione utile anche per presentare il nuovo coordinatore cittadino Gigi Valente, e il suo vice Giorgio Leo. Ha presenziato pure l’ex parlamentare Francesco Chirilli.

“E’ il completamento di un lavoro condotto quotidianamente sul territorio. Nessuno avrebbe scommesso sulla nostra capacità di presentare una lista autonoma alle Provinciali, che ha ottenuto il 6% di consensi. E ora il partito si struttura materialmente su Lecce”, chiarisce Mazzei.

Alle prossime amministrative Ap si presenterà con il simbolo “Lecce popolare” che, però, “non è una civica, ma una lista che abbraccia un partito politico. E il lavoro proseguirà anche dopo le elezioni”, precisa Mazzei, che parla di “orgoglio smisurato” con riguardo all’adesione di Pagliaro, “amministratore attento ai bisogni della città”.

Soddisfazione per l’individuazione del giornalista Mauro Giliberti come candidato sindaco del centrodestra, supportato da Ap, “perché rappresenta l’equilibrio fra tutte le forze politiche, è un nome al di sopra delle parti”.

Pagliaro ha parlato di “separazione consensuale” dal Movimento Regione Salento. “La mia presenza in quel gruppo era spesso ingombrante, a volte occorre che qualcuno si faccia da parte per far crescere un progetto. Inoltre Ap aveva necessità di essere presente sul territorio”, ha spiegato. Pagliaro ha palesato, poi, il suo personale desiderio di abbracciare un partito politico di afflato nazionale anche per il suo incarico in Anci come vicecoordinatore nazionale.

Il presidente del Consiglio Comunale di Lecce ha quindi chiarito di condividere in particolare il tema degli “ultimi” messo così in evidenza dal candidato sindaco Giliberti e ha reso noto di aver incontrato in mattinata l’arcivescovo mons. Domenico D’Ambrosio, in relazione proprio a due progetti attinenti tale argomento.

Il neocoordinatore cittadino di Ap Valente ha dichiarato che è sua volontà condividere la guida del partito cittadino con “coloro i quali abbiano voglia di portare il loro contributo”. Inoltre, ci sarà spazio solo per “persone perbene che abbiano a cuore la città di Lecce e non i propri interessi personali”.

Cassano, interpellato da ilpaesenuovo.it, ha chiarito che “non vi è nessun imbarazzo” per il posizionamento del partito, a Roma con il Pd, a Lecce contro. A livello nazionale a prevalere, secondo il sottosegretario, sarebbe il senso di responsabilità contro il dilagare dei “movimenti di protesta che crescono ovunque”. “Il Paese viene prima di tutto, va governato”, ha proseguito, ponendo il partito nel solco del centrodestra “moderato” che si oppone agli estremismi rappresentati da Le Pen e Trump. Battuta anche all’indirizzo del leader della Lega nord Matteo Salvini: “Perché non dà le dimissioni da europarlamentare e non lascia lo stipendio?”, date – si intende – le sue posizioni euroscettiche.

A livello amministrativo, Ap “sta quasi ovunque con il centrodestra”. Mentre le ragioni di alleanze locali con il centrosinistra sono da ricercare esclusivamente nell’esistenza di “condizioni particolari”.

Ap è dunque pronta a lanciare la sfida su Lecce con la sua lista. “Lecce popolare, non populista”, il monito di Pagliaro.