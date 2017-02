Il Toro vince anche a Picerno e aggancia il quarto posto in classifica

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Arriva la terza vittoria consecutiva per i granata. Prinari sblocca la contesa, poi due volte Patierno su calcio di rigore, nel mezzo il momentaneo gol dei padroni di casa con Casada. Il Nardò, con l’ottava impresa esterna vola al quarto posto in classifica.

Foglia Manzillo ripropone l’ormai collaudato 3-5-2 ma deve fare a meno dell’acciaccato Camisa, al suo posto c’è Rosato; Arleo, di contro, si affida davanti ad Agresta supportato dall’assistenza di Esposito.

La partenza è del Picerno: dopo solo un giro di lancetta mancino di Casada, respinta prodigiosa di Petrachi a salvare il risultato. Nei primi minuti l’atteggiamento del Toro è prudente ma trascorsi i primi pericoli, il Nardò tira fuori la testa dal sacco e al primo spunto passa: progressione di Palmisano sulla destra, cross al limite per l’accorrente Prinari che con un preciso destro sorprende Ioime sul palo più lontano per lo 0-1. Al 32’ De Cristofaro impatta la sfera con la mano in area di rigore, l’arbitro indica il penalty: Ioime intuisce ma il piattone di Patierno è preciso e vale lo 0-2. Per i granata non c’è neppure il tempo di esultare: dalla parte opposta il solito Esposito crossa al centro, Casada anticipa tutti e realizza la rete dell’1-2. È un primo tempo vivace che si chiude con il Toro in vantaggio.

Nella ripresa il Picerno ci prova in tutti i modi, la partita è viva e fin troppo accesa, saranno ben nove i gialli sventolati dal direttore di gara al triplice fischio finale. Ma nel momento del forcing finale dei padroni di casa il Toro cala il tris sempre dagli undici metri. Al 90′ il finale sorride ai granata che espugnano il “curcio” di Picerno per 3 a 1.

Per il Nardò è l’ottava vittoria esterna, la terza consecutiva in campionato. I granata salgono così al quarto posto a pari punti di Gravina e Gelbison (uscite sconfitte dai confronti con Bisceglie e Madrepietra Daunia). E proprio il Madrepietra sarà atteso al “Giovanni Paolo II” per il prossimo impegno di campionato in programma domenica prossima.

TABELLINO: PICERNO-NARDO’ 1-3

PICERNO: Ioime, Miglionico (38’st Ciranna), Blandi, Palumbo, Ola, Impagliazzo, Casada, De Cristofaro (1’st Lolaico), De Luca, Agresta, Esposito. A disp.: Patania, Giannotta, Conti, La Gioia, Franzese, Tedesco, Di Senso. All.: P. Arleo.

NARDÒ: Petrachi, De Pascalis, Morello, Bertacchi, Benvenga, Rosato, Palmisano, Prinari, Patierno (47’st Meleleo), Ancora (31’st Kyeremateng), Versienti. A disp.: Mirarco, Carrozzo, Mancarella, Podo, Pirretti, Cicerello, Corvino. All.: A. Foglia Manzillo.

ARBITRO: Luigi Catanoso (Reggio Calabria). Assistenti: Luigi Benedetto (Crotone) e Michele D’Ambrosio (Torre Annunziata).

MARCATORI: 23’pt Prinari (N), 32’pt Patierno su rig. (N), 33’pt Casada (P); 38’st Patierno su rig. (N)

NOTE: Ammoniti: De Luca, Impagliazzo, Ioime, Lolaico (P), Prinari, Bertacchi, Versienti, Petrachi, De Pascalis (N). Espulsi: /. Recupero: 0’pt, 4’st.