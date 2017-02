Rassegna “Teatro in tasca”, ai Koreja in scena lo spettacolo muto “Out”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Doppio appuntamento ai Cantieri teatrali Koreja.

Domenica 05 febbraio, in scena alle ore 11 e alle ore 17.30 la Compagnia UnterWasser di Roma con “Out”, la storia di un bambino e del suo cuore. Lo spettacolo ha ricevuto la menzione speciale dell’osservatorio studentesco alla finale del Premio Scenario infanzia 2014, nuovi linguaggi per nuovi spettatori.

Il bambino abita in una casa senza colori e tiene il suo cuore-uccellino chiuso nella gabbia del suo petto, per paura che possa smarrirsi o farsi male. Un giorno però l’uccellino, attratto dai suoni dell’esterno e curioso di conoscere il mondo, scappa dalla finestra, costringendo il bambino a uscire di casa per la prima volta e ad intraprendere un viaggio per inseguirlo. Il bambino attraverserà la città, il bosco, il mare e il cielo, in un percorso di crescita e di conoscenza di se stesso . Scoprirà la paura, il coraggio, l’amicizia e l’amore, in un mondo popolato da personaggi capaci di aprire parti del proprio corpo come dei contenitori (chi la testa, chi il petto, chi la pancia…). Solo quando capirà la necessità di mantenersi aperto il suo cuore-uccellino vorrà tornare a stare con lui.

Out è uno spettacolo muto, che utilizza la musica, i suoni e le onomatopee come amplificatori del sentimento, in modo da oltrepassare le barriere linguistiche e culturali e parla del passaggio dalla chiusura emotiva all’apertura, dall’inconsapevolezza all’abbattimento delle barriere create da noi stessi per sentirci al sicuro, questo tema è legato soprattutto al percorso di definizione della personalità che caratterizza il periodo di passaggio dall’infanzia all’adolescenza, ma ritorna continuamente, a diversi livelli e con diverse intensità, nel corso della vita di ognuno di noi.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Teatro in tasca” promossa da Koreja, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Puglia, con il contributo del Comune di Lecce. Quest’anno l’appuntamento rientra all’interno del Kids Festival Internazionale del Teatro.