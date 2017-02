L’oroscopo per oggi sabato 4 febbraio 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Questo primo sabato di febbraio non deluderà le aspettative. Serenità economica e professionale, sintonia e intesa con il partner, buona forma fisica, caffè e cena con amici e sarà una giornata davvero intensa e positiva.

TORO (20 aprile – 20 maggio): In famiglia o con gli amici, forse avrai voglia di organizzare una gita fuori porta, anche a pochi chilometri da casa, avrai voglia di fare qualcosa di diverso, di cambiare aria, di regalarti un pò di spensieratezza.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Anche oggi ti preoccuperai prima di tutto di chi ti ama e vive accanto a te, e come al solito, metterai da parte quello che vuoi tu e i tuoi desideri. Certo non lo farai pesare e sarai come sempre ligio al dovere, ma quando sarà tempo per te per un pò di piacere?

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Cosa daresti per rimanere al caldo sotto le coperte tutto il giorno! Oggi tutto dovrebbe fermarsi e rallentare, vorresti non mettere il naso fuori di casa. Forse potrai svegliarti più tardi, ma hai pianificato talmente tante cose da fare anche oggi che non puoi permetterti ritardi sulla tabella di marcia. Sorprese serali per i single.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Ti sveglierai con un gran desiderio di fuga dal luogo in cui sei e dalle situazioni che stai vivendo. Se potrai salire in macchina e andare a trovare un amico più o meno lontano, starai decisamente meglio. Se non potrai farlo potrebbe essere una giornata a dir poco nervosa.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): È sabato eppure tu sei già li che fremi per metterti al lavoro. Nonostante un possibile pranzo fuori con degli amici, sarà un continuo parlare di lavoro, opportunità e progetti… e se da cosa nasce cosa, un tuo amico potrebbe essere da domani un partner d’affari.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Particolare intesa con il partner grazie a Venere, o se sei single, particolare predisposizione a valutare nuovi possibili partner. Forse non sarebbe per te il momento migliore per una relazione, ma mai dire mai.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Amore e salute al top, ti basterà pensare al lavoro per ingrigirti un pò. Ci sono effettivamente delle incertezze che ti turbano, dei rallentamenti imprevisti, ma meglio pensarci da lunedì!

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Amore litigarello o forse amore giunto al capolinea. Per qualcuno potrebbe maturare l’amara consapevolezza che si tratta di una storia finita. Se così fosse, mantieni la calma, sii disponibile all’accordo. Oggi Marte ti dona grande razionalità.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Se un amore è finito o non è mai cominciato, non era amore. Inutile pensarci troppo. Per chi invece ha un partner, nonostante qualche sfuriata causata da Mercurio, in serata tornerà il sereno e la certezza di voler stare insieme.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Caro Acquario sarà un sabato un filo noioso, a tratti deludente per te, ma in realtà solo un pò lento. Non hai molta voglia di vedere e parlare con nessuno… motivo per cui se vivi in casa con il partner tutto sarà motivo di nervosismo.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Sabato pieno di belle cose da fare e impegni da non mancare. Arriverai a sera felice, soddisfatto e grato di quello che questo sabato e la vita ogni giorno ti regala. Giove ti regala grande serenità interiore.