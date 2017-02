L’editoriale. Se “alcuni” giornalisti vengono rinchiusi in una stanza

Share 0 Share 0 Share 0

Conclusa la cerimonia di inaugurazione, riaperto l’Apollo alla presenza del Capo dello Stato, è tempo di fare qualche doverosa riflessione sull’organizzazione dell’evento svoltosi ieri sera.

Non per spirito polemico ma per esigenza di verità e di giustizia.

Sì, perché ieri sera, dal punto di vista dell’informazione, è stata scritta una pagina di una gravità inaudita: alcuni giornalisti chiusi in una sala stampa al terzo piano attrezzata con monitor – e tra questi noi de ilpaesenuovo.it – altri colleghi, invece, fatti accomodare in platea, tra il pubblico.

Ci piacerebbe conoscere il reale criterio con cui è stata fatta tale distinzione, ci piacerebbe sapere chi ha deciso che alcuni operatori dell’informazione dovessero stare chiusi in una stanza a guardare l’evento da dietro un monitor: nel salotto di casa propria, in fondo, la visione sarebbe stata più agevole.

E’ stato detto, a noi giornalisti chiusi nella sala stampa, che a turni di due potevamo uscire per effettuare foto o filmati. Comprendendo, però, che dall’interno della stanza non avremmo potuto svolgere il nostro lavoro, abbiamo ignorato la restrizione accomodandoci sul ballatoio al terzo piano e seguendo da lì l’ingresso del presidente Sergio Mattarella e parte del concerto.

Qualcuno ci ha fatto notare che eravamo in troppi, che lì non potevamo stare, ma noi abbiamo chiarito che eravamo lì per fare il nostro lavoro, non certo per assistere da semplici spettatori al pur bellissimo concerto inaugurale. Le nostre foto, i nostri video dall’alto la dicono lunga sulla difficoltà che abbiamo avuto nell’operare in quella situazione.

Verso la fine dell’evento, un addetto stampa del Comune di Lecce, sensibile alle nostre esigenze, ci ha fatto entrare nella sala principale per darci modo di effettuare delle foto da vicino sotto lo sguardo attento degli agenti della Questura. Tempo concesso: due minuti.

Non ci piace fare polemica: ieri, infatti, abbiamo scelto di fare la cronaca puntuale di quanto avvenuto, seguendo il presidente Mattarella nei suoi spostamenti in città, sottolineando l’importanza dell’evento, rendendo un doveroso omaggio agli artisti e alla loro assoluta e incontestabile competenza professionale.

Sì, signor sindaco, quella di ieri è stata una giornata importante per la città di Lecce e per lei, che può, alla fine della sua esperienza da primo cittadino, rivendicare con orgoglio l’essere riuscito a portare nel capoluogo salentino il presidente della Repubblica. A noi giornalisti fatti accomodare in una sala stampa chiusa ma attrezzata con un monitor (quale onore!) rimane la spiacevole sensazione di essere stati considerati “di troppo”.

Vogliamo, comunque, credere che si sia trattato solo di un “incidente”, che da ora in avanti la nostra dignità di professionisti possa essere tenuta in maggiore considerazione.