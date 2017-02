Sorvegliato speciale con “l’hobby” dello spaccio. In casa trovata droga di ogni tipo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Era in affidamento in prova ai servizi sociali. Nel frattempo, però, si dedicava all’hobby dello spaccio. Nonostante fosse consapevole di essere un sorvegliato speciale e, quindi, sottoposto a controlli di routine, infatti, nella sua abitazione gli agenti hanno trovato tutto l’armamentario utile per il confezionamento di dosi insieme alla materia prima: la droga. Dall’hashish, all’eroina fino alla cocaina, ce n’era per tutti i gusti.

Per questo ieri notte sono scattate le manette per Giuseppe Lorio, 47enne leccese già noto alle forze dell’ordine. Gli agenti della sezione volanti della questura leccese hanno raggiunto la sua abitazione nella tarda serata di ieri per controllare che l’uomo rispettasse gli obblighi della misura alternativa alla detenzione a cui era sottoposto, tra cui l’obbligo di rientro alle 21 e il divieto di uscita prima delle 7 del mattino.

Quando hanno raggiunto la sua casa, insospettiti dal cancello d’ingresso aperto a quell’ora tarda hanno citofonato. Mentre aspettavano fuori, gli agenti hanno notato, attraverso i vetri della porta, la sagoma di Lorio che, con fare repentino, si infilava all’interno della sua camera da letto, situata accanto all’ingresso, e ne usciva pochi secondi dopo per aprirgli la porta. Un comportamento strano, che ha subito insospettito gli uomini della questura in particolare per l’evidente nervosismo dimostrato dal 47enne. Il controllo di routine è comunque andato avanti con la fase successiva, la richiesta del documento d’identità per la registrazione.

E’ stato in quel frangente, quando l’uomo si è diretto nella sua stanza da letto per prendere la carta d’identità, che i sospetti hanno iniziato a trovare conferme. Gli agenti infatti hanno notato, appoggiato su una stufa a gas, un bilancino di precisione e, per terra, dei frammenti di cellophane di colore bianco ed alluminio solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente. Affacciandosi sulla porta d’ingresso alla camera da letto, lasciata aperta dal padrone di casa, invece, hanno avvistato sul comodino posto alla sinistra del letto un rotolo di carta stagnola ed una grossa forbice.

Tutti questi elementi hanno fatto sì che scattasse un’immediata perquisizione dell’abitazione, a partire, appunto, dalla stanza da letto. Dal primo cassetto del comodino è spuntato un involucro di cellophane trasparente chiuso all’estremità con nastro adesivo con all’interno di 5 grammi di eroina. Nel secondo cassetto dello stesso, invece, è stata ritrovata una somma di denaro di 850 euro, suddivisa in banconote di vario taglio insieme a cinque boccette di metadone. E ancora un paio di forbici, due limette in acciaio sporche di sostanza stupefacente, quattro lembi di cellophane trasparente simili a quelli solitamente utilizzati per il confezionamento delle dosi, tre rotoli di nastro adesivo spesso utilizzato per sigillare le dosi.

Come se non bastasse all’interno di un casco poggiato sul letto è stato ritrovato un involucro di cellophane trasparente, termosaldato all’estremità, con all’interno altra eroina, per un peso di 5,2 grammi. Ma non è finita qui. All’interno di un piatto in ceramica poggiato sopra un piano del porta televisore sempre nella camera da letto vi era un involucro contenente 2 grammi di cocaina.

La perquisizione del soggiorno ha portato gli agenti ad intercettare all’interno del primo cassetto del porta televisore un panetto di hashish del peso complessivo di 100 grammi ed un coltello a serramanico lungo 20 centimetri, con lama da 8,5 centimetri priva di punta ed intrisa di residui di stupefacente. L’intero materiale al termine dei controlli è stato sequestrato. Per il 47enne sono scattate subito le manette e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Lecce.