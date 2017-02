Padalino non si fida: “Occhio, la Casertana è ben organizzata”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – E’ un Lecce al gran completo, quello che domani pomeriggio sarà di scena sul campo della Casertana.

Padalino ha solo problemi di scelta. Queste le considerazioni del tecnico, nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Ho tutti i calciatori a disposizione e questo è sicuramente un aspetto positivo – confessa Padalino -. Anzi, rispetto alla partite di Catanzaro ci sono anche delle opzioni in più, vedremo”.

“Perucchini potrebbe giocare subito dall’inizio – continua il tecnico -. Per un portiere il discorso dell’inserimento in un nuovo meccanismo è sempre più semplice. Per Costa Ferreira invece il discorso è diverso, lui non può essere sul livello degli altri compagni, come condizione fisica e conoscenza. Lo stesso dicasi per Marconi.

“Sono soddisfatto per il mercato – conclude -. Abbiamo inserito nel gruppo quegli elementi di cui avevamo bisogno, per caratetristiche e necessità. Sono convinto che il nostro mercato sarà il valore aggiunto nella fase decisiva del campionato, la panchina lunga sarà una variabile determinante e lo si è visto a Catanzaro. La Casertana nella partita dell’andata al Via del Mare mi aveva fatto una buona impressione. Ora hanno cambiato alcuni elementi, ma mi sembra che sul piano dell’organizzazione di gioco ci siano state poche variazioni”.