Carta famiglia, Monosi replica a Delli Noci: “Iniziativa concreta, approfondisca prima di esprimersi”

LECCE – “La carta famiglia è una iniziativa concreta”: l’assessore al Bilancio Attilio Monosi difende la proposta del candidato sindaco di centrodestra Mauro Giliberti e replica alle critiche mosse da Alessandro Delli Noci.

“Prima di esprimere giudizi è pregato di approfondire i temi sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo dei reali fabbisogni del territorio. Gettare lì un coacervo di considerazioni tende solo a creare polemica e a puntellare la sua già debole posizione politica”, puntualizza l’esponente della Giunta all’indirizzo del suo ex “collega”.

La copertura finanziaria della Carta Famiglia “è prevista nel redigendo bilancio di previsione 2017 tra le spese correnti”, spiega Monosi. Non di propaganda si tratterebbe, insomma, ma del risultato “di un preliminare approfondimento e per la quale sono stati iscritti in bilancio 100mila euro al mese per i mesi da settembre a dicembre di quest’anno”.

“Non appena ci insedieremo procederemo all’individuazione delle famiglie bisognose sulla base dei dati già in nostro possesso ed in coordinamento con le organizzazioni volontaristiche che già operano sul territorio. Inoltre queste risorse saranno spese presso i piccoli esercenti locali dando luogo ad un circuito virtuoso che contribuirà a sostenere il piccolo commercio cittadino”, spiega ancora Monosi.

Delli Noci ha espresso nelle scorse ore pesanti perplessità sulla misura annunciata a Giliberti sul fronte della povertà e del disagio sociale. “Ci troviamo in un periodo storico – spiega – nel quale le risorse destinate a servizi ed interventi in campo sociale sono in continua diminuzione, a livello nazionale e dunque a cascata anche a livello regionale e locale, quindi sarebbe interessante capire qual è l’entità di finanziamento che Giliberti prevede per la sua carta famiglia e con quale copertura finanziaria. Inoltre, non ci viene spiegato quali siano i requisiti di accesso, non viene proposta una stima dei potenziali beneficiari, non si chiarisce se tale misura, come avviene per gli altri casi, escluderà il cumulo con altre misure di sostegno e, ancora, come questa carta andrà ad intersecare il SIA nazionale (sostegno all’inclusione sociale attiva) e il ReD regionale (reddito di dignità)”, ha dichiarato.

Delli Noci, inoltre, annuncia la presentazione tra qualche giorno del progetto “Lavoro è Inclusione” che sostituisce ai sussidi “progetti di formazione e inclusione sociale”, ma il candidato sindaco Giliberti sta guardando, con la “carta famiglia” ai “bisogni primari”. E, dunque, per l’esponente della Giunta Perrone, Delli Noci cerca “di galleggiare boicottando mediaticamente un’iniziativa concreta ed immediata”.

