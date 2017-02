Teatro Apollo, il giorno dell’inaugurazione. Lecce si prepara ad accogliere Mattarella

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una città blindata si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui spetterà il compito di tagliare il nastro del Teatro Apollo restaurato e pronto a essere restituito alla comunità.

Il capo dello Stato farà una tappa nel pomeriggio anche al Rettorato e ai Laboratori di Nanotecnologie del CNR per incontrare la comunità accademica e osservare da vicino il prezioso lavoro di ricerca che essa sta portando avanti.

Alle ore 17.15 è previsto l’arrivo di Mattarella in via Rubichi, davanti all’Avvocatura dello Stato (ex Palazzo di Giustizia). Quindi la passeggiata in centro con la sosta davanti all’Anfiteatro romano e poi, appunto, in teatro per il concerto inaugurale. Ci sarà anche il ministro per i beni culturali Dario Franceschini e il parterre delle autorità locali, a partire dal sindaco, Paolo Perrone, che farà gli onori di casa. Presenzierà anche il governatore pugliese Michele Emiliano.

In scena un concerto sinfonico con arie d’opera, diretto artisticamente dal soprano Katia Ricciarelli, che proporrà al pubblico le più belle pagine del repertorio lirico italiano. Protagonisti sul palco saranno l’attore Giancarlo Giannini, l’Orchestra e il Coro lirico di Lecce, diretto dal maestro Gianluigi Gelmetti. A Giannini sarà affidato il compito di declamare la storia del teatro Apollo e alcune poesie.

La città è blindata: transenne sono state posizionate in piazza sant’Oronzo e in via Trinchese. Davanti al Teatro gli ultimi preparativi, la stampa già posizionata, le forze dell’ordine predisposte a garantire la sicurezza, il tappeto rosso delle grandi occasioni. Lecce si prepara al suo grande evento.