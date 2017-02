Respinto il reclamo del Memory Campi che puntava alla ripetizione della gara con il Carmiano

Share 0 Share 0 Share 0

CAMPI SALENTINA/CARMIANO (Lecce) – La Corte Sportiva di Appello ha respinto il reclamo del Memory Campi, Campionato di I° Categoria Girone C, con cui i campioti avevano impugnato la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la vittoria per tre a zero a tavolino al Carmiano, a seguito della sospensione della gara da parte dell’Arbitro sul risultato di zero a uno in favore degli ospiti.

Il Giudice sportivo di II° grado ha infatti accolto in pieno le tesi difensive degli Avvocati Diego De Cillis e Alfredo Matranga, difensori del Calcio Insieme Carmiano, con cui hanno sostenuto che il Direttore di gara ha dovuto necessariamente sospendere la partita perché non vi erano più le condizioni oggettive per continuare.

In particolare, nella decisione della Corte si legge testualmente che “va confermato il provvedimento adottato dal primo Giudice, atteso che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato la benché minima conferma negli atti ufficiali, ma addirittura la prova della impossibilità da parte dell’arbitro di proseguire regolarmente la gara, decisione questa confermata dalla necessità avvertita dai carabinieri presenti di chiedere l’integrazione di ulteriori tutori dell’ordine effettivamente sopraggiunti.

Per i difensori del Carmiano, gli Avvocati De Cillis e Matranga, una diversa decisione avrebbe in futuro legittimato chiunque, in caso di risultato negativo, a mettere a rischio l’incolumità dell’arbitro per indurlo a sospendere la gara e poi ottenere la ripetizione della stessa.