Povertà, Giliberti propone “la carta famiglia”. Delli Noci: “Quale copertura finanziaria?”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Il reddito di cittadinanza non si può fare, noi proponiamo la carta famiglia”.

Il candidato sindaco del centrodestra Mauro Giliberti lancia la sua ricetta contro la povertà, tema in cima alla lista di priorità, come annunciato nella conferenza stampa di presentazione del programma a Belloluogo.

Ovvero “una card con cui le famiglie in difficoltà potranno acquistare generi alimentari e prodotti per l’igiene della casa e della persona”. E questo sarebbe “un approccio corretto, una cosa che si può fare”. Ciò che, invece, “non si può fare, non è previsto dalla normativa, è contra legem” è il reddito di cittadinanza, la misura contenuta nel programma del Movimento Cinque Stelle annunciata anche a Lecce, in versione “locale”, dal candidato sindaco Fabio Valente.

Alessandro Delli Noci, candidato sindaco di Un’altra Lecce, avanza delle perplessità, invece, sulla card proposta da Giliberti. “Ci troviamo in un periodo storico – spiega – nel quale le risorse destinate a servizi ed interventi in campo sociale sono in continua diminuzione, a livello nazionale e dunque a cascata anche a livello regionale e locale, quindi sarebbe interessante capire qual è l’entità di finanziamento che Giliberti prevede per la sua carta famiglia e con quale copertura finanziaria. Inoltre, non ci viene spiegato quali siano i requisiti di accesso, non viene proposta una stima dei potenziali beneficiari, non si chiarisce se tale misura, come avviene per gli altri casi, escluderà il cumulo con altre misure di sostegno e, ancora, come questa carta andrà ad intersecare il SIA nazionale (sostegno all’inclusione sociale attiva) e il ReD regionale (reddito di dignità)”.

Insomma, una idea che rischia di essere uno “slogan senza contenuti”. Delli Noci ricorda, inoltre, a Giliberti “che in città esistono già due strutture, gli Empori Solidali, che, con fatica ma grazie all’impegno dei volontari, vengono incontro alle necessità di tante famiglie leccesi offrendo gli stessi beni di prima necessità proprio attraverso una card”.

Quindi annuncia la presentazione tra qualche giorno del progetto “Lavoro è Inclusione” che sostituisce ai sussidi “progetti di formazione e inclusione sociale”. L’obiettivo è quello “di contrastare la povertà assoluta – spiega Delli Noci – e consentire a tutti di essere al centro della vita economica, sociale e culturale della nostra città. Al progetto sarà destinato un capitolo del bilancio comunale che includerà lo storico stanziato in bilancio per i contributi una tantum finora destinati a persone in età attiva e abili al lavoro. Inoltre, così come ha già sperimentato il Comune di Calimera con il progetto P.I.S.A. (acronimo di Patti per l’Inclusione Sociale Attiva), uno dei miei primi impegni da Sindaco sarà quello di chiedere ai miei assessori di rinunciare ad una quota delle indennità per trasferire tali risorse su questo capitolo di bilancio”.

Domani, venerdì 3 febbraio, intanto si riunirà il tavolo “Povertà e Politiche Sociali” presso la Mediateca delle Officine Cantelmo: vi prenderanno parte “tanti cittadini e associazioni interessati a lavorare con noi al benessere della nostra comunità”, conclude Delli Noci.