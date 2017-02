Pd, Emiliano lancia mobilitazione: “Congresso prima delle elezioni”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Il congresso prima delle elezioni: tra quanti lo chiedono c’è anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che, richiamandosi “all’articolo 27 dello statuto del partito democratico”, propone un referendum deliberativo.

“Dobbiamo raccogliere 20mila firme tra gli iscritti al PD”, spiega. L’invito è quello di registrarsi sul sito www.primailcongresso.it e contribuire alla raccolta delle firme.

Michele Emiliano potrebbe essere uno dei nomi in corsa per la segreteria nazionale del Pd. Gli altri contendenti potrebbero essere il governatore della Toscana Enrico Rossi, Roberto Speranza della minoranza dem, l’attuale segretario ed ex premier Matteo Renzi. “Dobbiamo capire, prima dei nomi, quale sia il programma con cui intendiamo presentarci agli italiani”, sottolinea, però, il governatore pugliese.

“Il Partito Democratico è nato non per difendere gli interessi di pochi potenti contro gli interessi della collettività ma, al contrario, per dare voce e rappresentanza a chi da solo non conta niente e i cui interessi, sommati, costituiscono il bene comune. Quella parte di Italia si è trovata senza difese di fronte a un partito che è apparso più impegnato a risolvere i problemi di petrolieri, finanzieri, banchieri, che quelli degli italiani e delle italiane”, specifica Emiliano.

La raccolta firme serve a chiedere “uno spazio di partecipazione e consultazione che consenta a tutti di sentirsi parte di un progetto comune. Aprire subito la procedura congressuale è l’unica strada per ritrovare l’unità del Partito Democratico e rafforzare il centrosinistra”.

“In qualunque altro Paese del mondo, se un leader si fosse rifiutato di fare il congresso prima di andare alle prossime elezioni senza precisare né la leadership, né il programma di governo, lo avrebbero inseguito. Invece in Italia è tutto normale, nessun giornalista si scandalizza di questo”, ha specificato, intervenendo ieri a 24Mattino su Radio 24. “La gravità dei danni che Renzi ha provocato al Paese e al Pd sono senza precedenti”, ha aggiunto.

“Non ho mai fatto parte di nessuna corrente del Pd, non sono mai stato dalemiano. Anzi ho fatto spesso discussioni molto dure con D’Alema che rispetto e ascolto, ma non ho mai fatto parte dell’entourage dalemiano. Sono sempre stato solo dentro il Pd”, ha proseguito Emiliano. “Non è detto – ha evidenziato – che mi debba candidare per forza”. “Anzi – ha concluso – non nascondo che mi piacerebbe tanto se ci fossero altri che la pensano come me, e che in qualche maniera io possa sostenere loro evitando di fare questo doppio sforzo”.