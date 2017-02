Inquinamento e salute: Asl lancia progetto di monitoraggio pozzi e falda. “Sindaci vigilino su territorio”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Passare al setaccio gli oltre 13mila pozzi autorizzati che pescano nella falda idrica, realizzando un monitoraggio ed uno studio specifici finalizzati a classificare lo stato del rischio dei corpi idrici sotterranei entro il 2018, come previsto dalla normativa.

E’ questo l’obiettivo del progetto “monitoraggi idrici non obbligatori a livello regionale” (Minore) promosso dal dipartimento di prevenzione della Asl di Lecce e presentato questa mattina ai sindaci della provincia durante uno specifico incontro sul tema “Le autorità sanitarie a tutela della falda salentina”. Lo studio, che va ad affiancarsi ad altri già in corso come il Progetto Maggiore (a cura di ARPA, ARIF e Autorità di Bacino), creando importante sinergia e collaborazione tra istituzioni e territorio, mira a rispondere alle domande che da tempo ci si pone riguardo allo stato di salute dell’ambiente salentino.

Che cosa scorre, davvero, sotto il Salento? E, soprattutto, possono derivare rischi per la salute e l’ambiente dall’acqua che beviamo o usiamo per l’irrigazione? A questi e tanti altri interrogativi si spera potrà rispondere il quadro che si ricaverà da tutti i dati raccolti dopo aver scandagliato, analizzato, monitorato e studiato gli oltre 13mila pozzi autorizzati sparsi su tutto il territorio (tenendo conto della variabile legata all’esistenza di quelli abusivi, di numero quasi uguale).

Il progetto, che oltre a fornire una fotografia dello stato di salute del territorio potrà dare delle risposte su come questo incida sulla salute della popolazione salentina, si affianca al lavoro intrapreso dalla Regione Puglia che si sta muovendo in questo ambito dimostrando di porre attenzione su temi così delicati.

“La Asl non ha la pretesa di affrontare da sola tutte le problematiche legate all’ambiente, ma ritiene fondamentale mantenere il collegamento e la comunicazione con i sindaci a tutela della popolazione, evitando però di creare allarmismi – ha dichiarato questa mattina Silvana Melli, direttore generale della Asl di Lecce – Studiare i dati serve per fare, piuttosto, prevenzione e promozione della salute, ma in maniera collegiale. Anche lavorando assieme alla Regione Puglia che si sta muovendo a tutti i livelli su questi temi così delicati”.

Inevitabile il riferimento alla questione più calda e delicata tornata alla ribalta di recente, quella sul caso della discarica di Burgesi a Ugento. Il sito, com’è noto, negli ultimi tempi è al centro di un dibattito per la presunta presenza di percolato di policlorobifenili, una sostanza altamente pericolosa, che potrebbe contaminare la falda acquifera al punto da creare dei rischi serissimi per la salute di quelle popolazioni salentine che si servono di quella fonte per alimentare il proprio sistema idrico.

Sul caso di Burgesi è di recente intervenuta la Procura di Lecce che ha escluso, in base ai risultati ottenuti da analisi realizzate nella discarica dismessa per vari procedimenti giudiziari in corso, lo stoccaggio di fusti di Pcb in quella centrale come invece sostenuto dall’imprenditore pentito Gianluigi Rosafio. Sulla questione si è espresso il sostituto procuratore della Repubblica di Lecce Elsa Valeria Mignone, tra le relatrici dell’incontro che si è tenuto questa mattina, che ha sottolineato come l’allarme lanciato già anni fa dalla magistratura in merito ai rischi ambientali sia rimasto inascoltato, almeno fino ad oggi.

Il magistrato ha richiamato i sindaci ad una forte responsabilità collettiva rispetto al controllo di ciò che succede nei territori. Inoltre, ha sottolineato che, allo stato dei fatti, ora si può solo cercare di appurare la gravità della situazione e programmare iniziative di bonifica ed intervento per cercare di risolvere le criticità il prima possibile. In tal senso le iniziative promosse e parzialmente già intraprese dalla Asl di Lecce sono ambiziose ma necessarie, anche per cercare di risalire al legame con l’elevata incidenza di casi di tumori e neoplasie.

Focus su questo argomento lo sta già realizzando lo studio Protos che “sta valutando i fattori di rischio per le neoplasie nel Salento, in particolare dei linfomi polmonari. Si tratta di uno dei più grandi studi caso-controllo a livello nazionale ed europeo: ad oggi 343 casi analizzati e saranno 500 al termine, in 87 comuni su 97, con un numero doppio di controlli su soggetti sani” ha ricordato il direttore sanitario Antonio Sanguedolce.

Un’indagine, questa, che ora su un fronte complementare si arricchisce del progetto Minore, strumento utilissimo perché, ha rimarcato il direttore del Dipartimento di Prevenzione Giovanni De Filippis “conoscere i fattori di rischio serve a prevenire i mali, oltre che a curarli”. Una sfida impegnativa per la direzione generale Asl Lecce, che ha anche intenzione di chiedere alla Regione Puglia, d’accordo anche con le amministrazioni comunali (in 45 hanno sottoscritto il documento comune da inviare alla Regione), l’aumento del numero di fitofarmaci ricercati nelle acque sotterranee.

In questo scenario complesso, sul cui sfondo restano i dati epidemiologici sulle neoplasie polmonari e i tumori vescicali (con un tasso standardizzato, tra i più alti in Italia, di 63,7 casi ogni 100mila abitanti) che colpiscono le popolazioni salentine, toccherà proprio al progetto “Minore” fornire un contributo valido al completamento delle conoscenze sullo stato di salute attuale dell’intero acquifero salentino, attraverso l’integrazione dei sistemi di monitoraggio delle acque sotterranee già esistenti e con l’obiettivo principale di garantire una maggiore tutela della salute pubblica.

Inoltre, il Progetto Asl punta a sottoporre a monitoraggio le acque sotterranee in aree in cui si dovessero riscontrare contaminazioni del suolo da parte di sostanze pericolose per la salute (come i Policloro Bifenili PCBs, nel quadro di inchieste giudiziarie, campagne di bonifica, progetti di ricerca ecc.), anche laddove non si provveda da parte di altri enti e soggetti nell’ambito dei piani di monitoraggio e controllo delle discariche attive e dismesse ovvero in impianti di depurazione. Un lavoro di vasta portata, quello previsto dal progetto, che si avvale di istituzioni, tecnici e professionalità di diversa provenienza e competenza.

Oltre al Dipartimento di Prevenzione, infatti, la Asl Lecce metterà a disposizione l’esperienza della Direzione sanitaria guidata da Antonio Sanguedolce, del direttore del Polo Oncologico Giammarco Surico e del direttore dell’Unità Operativa di Statistica ed Epidemiologia Fabrizio Quarta, che lavoreranno fianco a fianco con l’Università del Salento (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, con i professori De Donno, Sansò, Genga e Lionetto), l’Acquedotto Pugliese, la Regione Puglia, l’Arpa Puglia, il Cnr, la Procura della Repubblica, la Provincia di Lecce (Servizio Ambiente) e, naturalmente, i Comuni del Salento. Il progetto costerà 420mila euro, cofinanziati tra Regione Puglia e Asl: soldi pubblici da spendere, bene, per scoprire finalmente che cosa c’è sotto i nostri piedi.