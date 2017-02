Centrosinistra. Salvemini parlerà sabato, Fornari: “Aspettiamo fiduciosi”. Lecce bene comune si smarca

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Carlo Salvemini scioglierà la riserva sabato mattina. Lo farà nel corso di una conferenza stampa all’Open space.

“Ho preso atto dei consensi, dei distinguo, delle precisazioni. Ora tocca a me decidere, senza ulteriore rinvii. Lo devo a chi ha promosso e firmato appello, a chi vi ha aderito politicamente, a chi mi ha mandato messaggi di ogni tipo, anzitutto. E a me stesso”, spiega.

Sulla sua candidatura converge il Pd e una buona fetta della società civile, la Puglia in più di Dario Stefàno, ad esempio. Ma anche Una buona storia per Lecce di Giuseppe Fornari, tra i più strenui sostenitori di Salvemini, che dice “aspettiamo fiduciosi” e rivolge un invito ai partiti: “Prendere atto di quali siano stati i passaggi critici per cercare di sviscerarli e superarli. Siamo sicuri – afferma – che, a quel punto, anche l’UDC, in presenza di una candidatura così autorevole, metterà l’interesse della città davanti a tutto il resto”. Ai movimenti civici la richiesta è quella “di superare tensioni e divergenze per guardare al bene della città e sostenere e costruire insieme un progetto capace di rappresentare una vera alternativa ai 20 anni di governo della destra”.

Appare probabile anche la convergenza di Idea per Lecce di Ernesto Mola e Nicolangelo Barletti, pur con le precisazioni del caso.

Non ci sarà, invece, Lecce bene comune, che in una nota precisa la propria posizione.

“Ieri, mercoledì 1 febbraio, si è tenuta un’assemblea. Si è parlato di amministrative ed è stato tracciato un quadro ormai chiaro a tutti: dopo le destre di Giliberti e Delli Noci, anche il cosiddetto centrosinistra sembra intravedere un approdo, con la regia degli infermieri di un PD prostrato dai suoi stessi errori, spaccato al suo interno e sfiancato da un percorso sterile, capace solo di bruciare candidati, sbandierare primarie e rinnegarle. Abbiamo preso atto della totale assenza di un’idea collettiva, dell’alienazione di ogni forma di dialogo con i movimenti e le associazioni”.

La posta in gioco, per Lbc, “è solo una triste corsa al riposizionamento, tutta interna al partito del ‘dopo Renzi. E non basterà – si chiarisce – la prima disponibilità di un candidato, chiunque sia, a cambiare il corso delle cose: non è credibile e non siamo i soli a pensarlo”.

“Nutrivamo poche aspettative, ma ci abbiamo provato – si specifica – abbiamo chiesto alle associazioni che ci avevano invitato al confronto di assumerci tutti insieme la responsabilità di un percorso, di una coalizione civica all’insegna del cambiamento e di un candidato comune, che non attendesse il salvacondotto del PD o la benedizione di qualcuno dei suoi maggiorenti. Abbiamo tentato insomma di riportare l’attenzione su questioni politiche, non politiciste. Abbiamo sperato di confrontarci sui temi, non sui nomi, ma non siamo stati ascoltati. Questo non ci ha scoraggiati. Al contrario, tutto ciò rafforza la consapevolezza del valore del nostro percorso e del nostro impegno”.

Domenica pomeriggio, 5 febbraio, a partire dalle 16.30, nella sede della “Macelleria sociale” di via Siracusa 110 ci sarà un altro confronto aperto a tutti coloro per i quali “parole come giustizia sociale, dignità, solidarietà, beni comuni sono ancora valori da anteporre ad ogni interesse individuale o di parte”.

Forse Lecce bene comune proporrà un suo candidato, ma potrebbe anche decidere di rimanere fuori dalla partita. Un fatto è certo: l’associazione non sosterrà Salvemini.