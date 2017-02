Carcere di Lecce, Volpi (Noi con Salvini): “Potenziare l’organico, questione di sicurezza”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Tutelare il diritto al lavoro e alla salute degli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Lecce”.

Questa la preoccupazione espressa dal senatore Raffaele Volpi, vicepresidente nazionale di Noi con Salvini, che ha presentato una interrogazione a risposta scritta al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il parlamentare chiede di sapere, in particolare, quali iniziative lo stesso stia intraprendendo per migliorare le condizioni di lavoro per gli agenti che operano nella struttura di Borgo San Nicola.

Secondo il movimento, “il Governo e le Amministrazioni regionali e nazionali hanno scelto di portare avanti politiche di contenimento della spesa, a discapito dei diritti primari dei lavoratori di Polizia e, cosa ancor più grave, della sicurezza delle carceri e di tutta la cittadinanza, in considerazione che, ogni giorno, molteplici decine di detenuti vengono accompagnati nei vari tribunali e presso gli ospedali cittadini”. Con tutti i rischi del caso.

Come non ricordare, a tal proposito, l’evasione dell’ergastolano Fabio Perrone detto “Triglietta”, nel novembre 2015, dall’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove l’uomo era stato accompagnato per una colonscopia. L’episodio – che costò quattro feriti – fu la testimonianza dell’esistenza di un problema grave sul fronte della sicurezza. Il rientro del fuggitivo all’istituto di Borgo San Nicola fu accolto dalle sirene dei mezzi e dagli applausi degli agenti.

Come documenta Volpi, “il penitenziario è composto da 5 blocchi detentivi, con diverse postazioni fisse e mobili, che devono essere necessariamente presidiate e gestite al fine di garantire l’Ordine e la Sicurezza. Pertanto, i posti di servizio da presidiare nelle 24 ore sono circa 352 a garanzia dei livelli minimi di sicurezza e il totale del personale adibito ad eseguirli consta in poco più di 500 unità ai quali si dovrebbe sottrarre il naturale 35% per assenze a vario titolo (congedi ordinari, riposi, malattia, ospedale militare, leggi 104 e altro). Da ciò ne consegue che il contingente adibito a svolgere gli incarichi risulta nettamente inferiore all’effettivo necessario”.

A preoccupare sono le notizie, oltretutto, riguardo “l’apertura della più grande sezione di osservazione psichiatrica d’Italia, situata all’esterno del muro di cinta del carcere di Lecce, che ospiterà circa 20-30 detenuti psichiatrici”. Inoltre, “è in costruzione un nuovo padiglione detentivo all’interno del muro di cinta, che dovrà ospitare 200 detenuti, oltre ad un progetto di riconversione dell’I.P.M. di Monteroni in struttura recettiva per adulti”, asserisce Volpi.

Sempre sul versante della sicurezza, il parlamentare segnala “il gran numero di scorte che portano detenuti in udienza nei tribunali di Brindisi, Taranto, Bari e Foggia, con la naturale impossibilità di finire il servizio nelle sei ore contrattuali”, e la presenza, nella Casa Circondariale di Lecce, di “due promotori islamici, ovvero soggetti che all’interno delle carceri promuovono la parola del Profeta e molto spesso anche la jihad”, come risulterebbe “da una comunicazione in aula parlamentare del ministro interrogato”.

A questo punto Volpi chiede al ministro di esplicitare “le iniziative da intraprendere per tutelare il diritto al lavoro ed alla salute degli agenti della Polizia Penitenziaria e del personale amministrativo, nonché garantire le misure minime di sicurezza degli stessi nonché degli utenti interessati ed ospitati nella struttura di pena”. Chiede, inoltre, che si dica qualcosa sulle modalità operative da adottare, stante l’umana impossibilità, per la polizia penitenziaria, di tollerare oltre carichi di lavoro come quelli attuali.

“Il movimento si dimostra l’unico realmente interessato e vicino alle Forze dell’Ordine. Nell’interrogazione si chiede che, per una volta, i fari siano puntati sugli agenti che svolgono con impegno, dedicazione e sacrificio il loro lavoro ma che troppo spesso vengono messi in secondo piano rispetto alle questioni attinenti i detenuti”: è quanto sottolinea il segretario provinciale di Noi con Salvini Leonardo Calò.