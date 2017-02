[photogallery] – Viaggio nel teatro Apollo. Tutto pronto per la serata di inaugurazione

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – L’attesa è finita: il teatro Apollo ha aperto le sue porte in anteprima, in occasione della presentazione odierna tenutasi nel foyer dell’evento inaugurale, in programma venerdì 3 febbraio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’importante contenitore culturale leccese, chiuso da 31 anni, è finalmente pronto ad accogliere il pubbblico, come mostrato negli scatti de ilpaesenuovo.it.

Il ‘nuovo’ gioiello architettonico, dai colori tenui e arredi essenziali ma raffinati, conta circa 700 posti. Recuperati durante i lavori la cupola, realizzata con una copertura in zinco, dalla quale scende un lampadario in vetro di murano, gli affreschi sui palchi e sul soffitto, e gli elementi in legno e i capitelli che reggono i pilastri della struttura. Al primo piano esposta anche una sezione museale con i reperti archeologici ritrovati durante gli scavi.

Presenti all’incontro con la stampa il primo cittadino Paolo Perrone, l’assessore alla Cultura Luigi Coclite, l’assessore regionale Loredana Capone, il soprano Katia Ricciarelli, direttore artistico dell’evento, e il maestro Gianluigi Gelmetti, che insieme hanno illustrato il programma dell’evento.

Protagonisti sul palco saranno l’attore Giancarlo Giannini, l’Orchestra e il Coro lirico di Lecce, diretto dal maestro Gianluigi Gelmetti. Per la prima serata andrà in scena un concerto sinfonico con arie d’opera. Saranno le note dell’inno nazionale e, a seguire, quello alla gioia di Beethoven, le prime a risuonare. In programma, poi, le musiche di Rossini, Mozart, Verdi e Mascagni, eseguite dall’Orchestra sinfonica e dal Coro di Lecce. Sul palco anche l’attore Giancarlo Giannini, che darà cenni storici sul teatro e reciterà un brano tratto da “Riccardo II” di William Shakespeare.

Intanto i biglietti per lo spettacolo di inaugurazione di venerdì sono già esauriti, così come i posti per partecipare ai due open days gratuiti, organizzati per questo weekend dall’amministrazione comunale. Ma già a partire dalle prossime settimane, come promesso dal sindaco e dall’assessore Coclite, ci saranno nuove opportunità per i cittadini di ammirare il teatro restaurato.

La struttura, dopo il lungo lavoro di restauro durato 12 anni, è finalmente pronta per ospitare eventi di grande spessore artistico. Come ribadito dal sindaco Perrone, l’Apollo, infatti, “sarà lo scrigno della cultura, non un luogo che proporrà eventi improvvisati”, sottolineando che non sarà un contenitore d’elite. Pieno sostegno nella costruzione della rinascita dell’Apollo da parte della Regione, come sottolineato dall’assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone: “Abbiamo sempre affiancato questo progetto. – ha detto – Questo teatro è uno spazio di fruizione della bellezza e della cultura, rappresenta un forte richiamo per gli artisti nazionali ed internazionali e la scommessa per il territorio si gioca sulla valorizzazione dei beni culturali. Auguriamo di poter portare a Lecce una rete fertile culturale”. Entusiasmo per la riapertura è stata espressa anche da parte del soprano Katia Ricciarelli.

Illustrate, poi, nel corso dell’incontro le modalità di accesso all’evento: l’orario di ingresso sarà tassativamente per tutti entro le 17, come stabilito dalla prefettura e dal Cerimoniale del Quirinale per questioni di sicurezza.

Chi non è riuscito a accaparrarsi i biglietti dell’inaugurazione, avrà una seconda occasione: lo spettacolo sarà replicato per due volte (sabato 11 e domenica 12 febbraio) a prezzi contenuti.