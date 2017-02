Paolo Indiveri è il nuovo presidente del CR FIPAV Puglia

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si sono svolte domenica 29 gennaio, le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale che guiderà il Comitato FIPAV Puglia nel prossimo quadriennio.

Il nuovo presidente regionale è Paolo Indiveri, 52enne presidente provinciale uscente del Comitato di Lecce che ha così commentato la sua elezione: “Un’emozione intensissima – ha commentato Paolo Indiveri – per un mandato ampio e convinto. Ora l’ obiettivo assoluto, l’elezione di Manfredi e di tutta la squadra che sostiene il cambiamento con Cattaneo Presidente. Ora pensiamo a chiudere la stagione in corso, poi valuteremo novità ed innovazioni. Uno sguardo al sociale, istituzione della “Giornata di Federica” il 25 novembre (no al femminicidio). Abbiamo inoltre in programma un progetto per un Club Puglia femminile. La Puglia – continua Indiveri -è una Regione che si rinnova con cadenza puntuale, tanto che anche adesso andrete ad esprimere il vostro voto per un nuovo Presidente Regionale (il 4° negli ultimi 4 quadrienni olimpici) ed un Consiglio Regionale che sarà “nuovo”, in base alle vostre preferenze, almeno per la metà dei suoi componenti. E tutto questo nonostante non sia semplice allargare la base della rappresentanza. Sono stato prima un dirigente – prosegue Indiveri – dovendo affrontare giornalmente tutte le problematiche legate alla gestione quotidiana di una Società. Ecco perché non mi sento impreparato a rappresentare questo movimento”.

Il nuovo consiglio regionale FIPAV Puglia:

Presidente: Paolo Indiveri

Consiglieri: Angelo Blasi, Giovanni Cefola, Stefano De Luca, Luigi La Torre, Antonio Mattei, Giannantonio Netti.

Revisore dei conti: Giambattista Adone.

Sono stati inoltre eletti nel week end i presidenti territoriali (In foto)

FIPAV Brindisi: Claudio Scanferlato

FIPAV Taranto: Cosimo Tarantino

FIPAV Bari-Foggia: Danilo Piscopo

FIPAV Lecce: Pierandrea Piccinni

Paolo Indiveri si racconta

Nel 1988 la prima affiliazione, nella duplice veste di atleta e dirigente. Una 3a divisione il primo campionato disputato e poi via via sino al raggiungimento del Campionato Regionale di serie C. Siamo nel 2000, ormai la società è diventata forte e strutturata. Arrivano le partecipazioni ai Campionati Nazionali ed arriva lo spareggio per la promozione in serie A2 (perso). Arriva anche la costruzione ed il consolidamento di un settore giovanile, che grazie al “talento fortunoso” (come ancora oggici piace scherzare) di un giovane tecnico, sconosciuto all’epoca ai più, tal Vincenzo Fanizza, produce in 3 diverse stagioni la partecipazione a 5 finali nazionali (ed all’epoca le Finali Nazionali si disputavano ad 8 squadre in tutta Italia). Conosco e riconosco la passione, quindi, i sacrifici, le lacrime di gioia e quelle di sconforto, le innumerevoli difficoltà e le immense emozioni che regala questo Sport.

Sempre nel 2000, l’indimenticato Gigi Laudisa, mi chiese di impegnarmi anche come dirigente federale, e così feci: consigliere segretario, il 1° quadriennio, quindi consigliere vice presidente nel 2° quadriennio, e poi i due mandati consecutivi di Presidente provinciale prima e territoriale poi a Lecce.