L’oroscopo per oggi mercoledì 1 febbraio 2017

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Si riprende al lavoro, anche se non è da escludere che per molti Ariete siano giorni di ferie. Qualsiasi cosa tu stia facendo non cedere alla tentazione del nervosismo di Marte, mantieni la calma.

TORO – Piccole attenzioni valgono più di tanti regali. Allora cosa aspetti, dedicati alla persona che ami o che stai corteggiando, falle capire, senza ombra di dubbio, quanto sia importante per te.

GEMELLI – Il lavoro riprende a pieno regime e sei nel delirio totale. Scadenze, impegni e fili da riprendere. Ma sai che nuove importanti opportunità si stanno delineando all’orizzonte.

CANCRO – Forse le vacanze appena trascorse, quel senso di malinconia che tutte le feste si portano dietro, certo è che oggi vorresti fosse ancora la vigilia di Natale. Bando alla malinconia, c’è un anno che ti aspetta.

LEONE – Oggi i tuoi amici, quelli di una vita come la rete di relazioni e contatti amichevoli legati al lavoro, saranno strategici per una evoluzione professionale inaspettata. Il gioco di squadra ti porterà sul podio del vincitore.

VERGINE – Feste archiviate c’è un anno da programmare e una giornata cui dare un senso. Avrai la cattiva idea di controllare la tua situazione economica, che non è delle miliori. Per fortuna, la tua crescita professionale porterà anche un po’ di soldini extra. Giove sorveglia ed evita il peggio.

BILANCIA – Oggi per te tutto sarà possibile. Archiviate le festività, oggi tutto sembra che giri nel modo giusto. Fantasia al lavoro e con il partner, per una giornata affatto noiosa!

SCORPIONE – Dopo giorni di bagordi è ora di rimettersi in riga, e linea. Buoni propositi per recuperare la tua forma fisica. Problemi amorosi e professionali, per ben cominciare l’anno, non ti daranno il tempo per scegliere con calma se andare in palestra o in piscina.

SAGITTARIO – Si torna al lavoro, dove, la tua precisione, sicurezza, dedizione, proattività saranno oggi elemento fondamentale per ricominciare di slancio e non perdere la giornata in convenevoli tipici del rientro post ferie.

CAPRICORNO – Difficile trovare un Capricorno per il quale queste festività non siano state memorabili. Innamorato e attratto come sempre o come non mai dal partner, attento e pieno di energie, che tu oggi riprenda a lavorare o che tu sia in vacanza, l’umore è alle stelle.

ACQUARIO – Svegliarsi sarà una vera e propria violenza. Che tu sia in ferie o meno, dovrai restare a letto complice forse un malanno leggero o un inizio di influenza.

PESCI – È arrivato il momento di lanciare un progetto che non vedete l’ora di rivelare al mondo. In serata potreste trovarvi in una situazione insolita.