L’oroscopo del mese: febbraio 2017

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Sarà un mese in generale in crescendo, anche se un pò di altalenanza non mancherà. Diciamo che amore, salute e soldi non andranno mai di paripasso, non ci sarà mai un generale ‘tutto va male’ o un generale ‘tutto va bene’, ma tutto sarà sempre possibile e così momenti grande soddisfazione professionale corrisponderanno a momenti bui nel rapporto di coppia, o momenti di grande entusiasmo professionale nasconderanno una profonda stanchezza fisica. In generale sarà un mese costruttivo, importante, un mese di semina in vista del prossimo marzo che sarà un mese da ricordare per lo sviluppo di alcune situazioni sia professionali che personali. Giove supporta con slancio la professione coadiuvato da Marte, e Venere ti dona grande consapevolezza dei tuoi sentimenti nel bene e nel male. Soffrirai ancora molto il freddo. LAVORO E SOLDI – Gradualmente in crescendo, soprattutto nella seconda metà del mese, Giove ti darà una energia e una forza incredibile. Eccezionale fiuto per gli affari, eccezionale capacità di analisi, eccezionale senso della misura, e ogni investimento economico, che sia privato o che siano affari sarà ponderato e di successo. Forse è il momento giusto per l’acquisto di una casa o per una scelta di vita importante. Marte inoltre conferisce solidità ad ogni tuo progetto. Potrai permetterti di fare anche spese extra, ma senza esagerare. Ottimi risultati professionali. Non mancheranno occasioni e situazioni in cui dimostrare quanto vali. AMORE E EROS – In ambito affettivo dunque tutto sarà possibile.Venere sarà a dir poco lunatica e sarà un prendi e molla continuo. Chi vive una storia da tempo forse dovrà fare i conti con il cambiamento, con i sentimenti che prendono strade diverse fino alla rottura della coppia, o al contrario vivrà un amore solido, maturo, consapevole. In entrambi i casi non mancheranno momenti di confronto acceso. Per i single non andrà molto meglio. Eternamente indecisi, vorranno l’amore quando non c’è, e non saranno interessati quando qualcuno dimostrerà interesse. Tra alti e bassi, non ti annoierai, non mancheranno picchi di sensualità e seduzione, di gioco tra le lenzuola e di amore intenso. Per i single non mancheranno le sorprese. SALUTE – Il freddo sarà forse per te troppo intenso, certo non lo ami particolarmente e il tuo corpo ne risente, quindi copriti, fai incetta di vitamine e spremute, e in generale, impara a volerti bene. Dedica un pò di tempo allo sport e a qualche bagno caldo, insostituibile per il tuo benessere psicofisico.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Anche le stelle vogliono il massimo da te. Venere in amore, Mercurio sul fronte professionale e Urano in generale sul fronte relazionale… È un mese in cui ti viene chiesto tanto e dovrai dare tanto per ottenere quello che intimamente più desideri. Attento però a non far saltare i nervi anche solo per la troppa stanchezza. Tutto torna a girare nel modo giusto e neanche il freddo, che pure non ti dispiace, potrà raffreddare questo caldo susseguirsi di buoni eventi per te. Non starai fermo un attimo, hai voglia di vedere, scoprire, capire, crescere, viaggiare, ascoltare, leggere, guardare, sentire sulla pelle, amare. Emozioni, impegno, sentimenti e lavoro, tutto sarà parte della serenità e del successo di un mese che ha in serbo per te grandi cose, eventi e scelte determinanti. Pondera, scegli e segui un pò anche l’isitinto, al resto ci pensano le stelle. LAVORO E SOLDI – Mercurio forse ti metterà alla prova più che mai, forse vuole capire quanto forte sia la tua volontà. Sei più che mai padrone del tuo destino, e ogni scelta professionale sarà fondamentale per costruire e far crescere la tua formazione e preparazione. Dacci dentro, credi in te, forza ed entusiasmo. Le risposte che cercavi, le opportunità in cui speravi, gli incontri che non osavi sognare, tutto accadrà, magicamente, e ogni tuo sforzo e sacrificio e ogni tuo passo fatto per crescere e migliorarti verrà ripagato come meriti. Forse spese e tasse impreviste ti faranno innervosire un pò, ma durerà poco. Forse qualcosa andrà storto nella relazione professionale con un collega, ma risolverai anche quello. AMORE E EROS – Conferme di un amore che vivi da tempo e magari nuovi progetti di coppia, voglia di innamorarsi e magari l’incontro della persona giusta, scelte importanti come quella di cominciare a pensare a un figlio, o a una casa insieme. L’amore c’è ed è tutto intorno a te. Amato e benvoluto, sarà un mese di grandi sentimenti ed emozioni intense. Venere darà il meglio di sè anche se non mancheranno scontri con il partner, diversamente, non saresti tu. Inoltre non mancheranno momenti di fortissima tensione soprattutto dovuta forse alla reciproca stanchezza per il lavoro, o forse anche dovuta al pochissimo tempo che riuscite a trascorrere insieme come coppia. Venere cercherà di indurti a organizzare un weekend di fuga amorosa. SALUTE – Sarà un mese carico di sorrisi e risate, cosa alquanto rara per te caro Toro, ma magari finalmente ne scoprirai il potere catartico. Il tuo equilibrio psicofisico non è mai stato così in salute e adrenalinico, nonostante una incredibile stanchezza fisica, le ore di sonno perso e una quantità di ore di lavoro impossibili.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Mese carico di entusiasmo, possibilità e opportunità. Successi, serenità, conferme, gratifiche, sorrisi, serenità. Giove protegge il fronte economico professionale con una grinta incredibile e una voglia di fare senza limiti di tempo e orario. Soddisfatto come non mai del tuo lavoro non mancheranno conferme anche da parte degli altri per la tua serietà, professionalità e umiltà. Venere innamorata e passionale, anche se talvolta sarai distratto perchè preso da altro, ti vuole innamorato e frizzante con il partner, simpatico e brillante con chi tenterà di flirtare con te senza però mai arrivare al dunque. Voglia di novità e di cose nuove LAVORO E SOLDI – Febbraio sarà un mese da ricordare. Per te Gemelli sarà un anno semplicemente grandioso sul fronte professionale. Successi e conquiste non mancheranno e Giove è seriamente intenzionato a restituirti la visibilità e il ruolo che meriti dopo anni e mesi dietro le quinte. Inoltre, favorisce le entrate economiche e le relazioni professionali. Solidità generale, tutto quello che toccherai sarà un successo. Ottime relazioni con i colleghi. Farai anche un pò di pulizia tra quelle persone che ti hanno sempre e solo cercato per interesse e non per amicizia. AMORE E EROS – Si, questo mese vuoi essere corteggiato, vuoi sentirti amato, desiderato. Non disdegnerai flirt innocenti, reali e virtuali, per il semplice piacere di sentirti desiderato anche se sei felicemente impegnato e fedele. Venere biricchina e maliziosa, vuole osare. A tratti però ci sarà anche un totale disinteresse all’argomento coppia e così chi convive con il partner vivrà un impensabile assenza di desiderio. Ma quando Cupido tornerà a scoccare la sua freccia più potente, la scintilla si riaccenderà, ritroverai la serenità che solo il contatto pelle a pelle sa darti. Verso la fine del mese Venere ti restituirà serenità e intesa di coppia, e se sei single ti renderà felicemente vulnerabile. SALUTE – Pensa un pò anche al famoso occhio che vuole la sua parte. Vuol dire che è ora di pensare a te. Devi prenderti cura di te. Del tuo corpo, del tuo umore, della tua pelle. Ricomincia dal volerti bene e prova a trovare il tempo per andare in palestra, a fare una passeggiata, a pedalare in bicicletta. Il tuo corpo chiede ossigeno.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Quanto enusiasmo caro Cancro, gran voglia di fare e soprattutto di amare. Mille cose da fare e organizzare, persone da incontrare, progetti da mettere su carta, idee da trasformare. È il tuo mese, vivi tutto come fosse importante, fondamentale e da fare oggi. Ama e lasciati amare, concentrati sulle persone e sulle relazioni. Mese decisamente in love, concentrato sugli affetti, sulle persone che in famiglia, al lavoro e nella tua quotidianità sono per te ricchezza. Venere dunque innamorata 30 giorni su 30 anche per i single, con pochi sbalzi d’umore e cuore. Giove protegge la sfera economica e ti regala momenti di shopping conpulisivamente eccezionale. LAVORO E SOLDI – Attenzione a chi magari tenterà di fare il furbo e di prenderti alla sprovvista senza riuscirci, tu come sempre dimostra superiorità.Tutto sarà possibile. Progetti, idee, investimenti, piani di crescita e sviluppo, cambiamenti, acquisizioni, routine professionale e lavorativa, qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa tu faccia, sarà un mese di successi, di obiettivi raggiunti e sfide vinte. Giove supporta e sottolinea le tue doti innate come anche la voglia di migliorare e crescere in cose nuove. Urano mantiene l’umore stabile. Grande serenità lavorativa. AMORE E EROS – Finalmente Venere torna a portare calore e intensità alle tue giornate. Forse accadrà anche qualcosa che ti farà recuperare il senso del rapporto di coppia, forse annichilito dalla routine e dalle corse quotidiane. Amore e passione, finalmente è tornato Cupido a riempirti il cuore e a infiammare la camera da letto. Sei assolutamente in love: che sia un amore ormai collaudato, un amore fresco fresco o solo lo scambio di uno sguardo complice, hai voglia di amare e farti amare, di costruire insieme, creare, (procreare?), fare progetti per il futuro e questo ti riempe di gioia e di felicità pura. Sei soprridente caro Cancro come non accadeva da tempo. SALUTE – Fai attenzione agli sbalzi di temperatura e alle uscite dalla palestra con i capelli bagnati… evita tutte quelle cose che sai potranno costringerti a casa nel letto. Sei in un periodo di così tanta calma e serenità che nulla deve rovinare questo idillio, quindi, prenditi cura di te, stai al caldo, pensa a volerti bene e a prenderti cura di te.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Questo mese passerà in fretta e sarà presto un ricordo. Non sarà da buttar via ma metterà spesso a rischio la tua calma e soprattutto i tuoi nervi saldi. Salterai come un grillo alla prima contrarietà e a tratti starti vicino o relazionarsi con te potrebbe essere davvero complicato o almeno non piacevole. Mese senza particolari slanci, ma di grandi preparativi per il futuro. Sapere che tempi migliori arriveranno, o almeno pensarlo, può aiutarti a vivere con un filo di leggerezza in più. Per fortuna la tua perfetta forma fisica ti permetterà di reagire anche a momenti di particolare negatività, quelli che se in un primo momento ti farebbero rizzare la criniera e ruggire, due minuti dopo ti vedono abbandonato sul divano in preda allo sconforto. Tranquillo le stelle sanno come farsi perdonare. LAVORO E SOLDI – Il lavoro tiene, i risultati ci sono e anche se il tuo umore non è sempre alle stelle, la stima dei colleghi è tale per cui tutto va come dovrebbe. Del resto anche nelle giornate meno positive sai sempre essere estremamente corretto con tutti. Giove inafatti continua a supportare quello che fai e desideri perchè puoi sacrificare tutto ma non la serietà e la professionalità. Le finanze tengono, la tua lungimiranza e parsimonia ti permettono di stare sereno, preventivare spese rimandate nel tempo e magari pensare a qualche investimento per il futuro. Se stai pensando di comprare casa o fare altri investimenti, meglio aspettare. AMORE E EROS – Assenza di intesa dentro e fuori dal letto, mancanza di controllo da parte tua e l’errore di dare per scontato che il partner sarà sempre li… non è proprio così. Sei un Leone, ma non per questo tutto è dovuto. Se sei single, non vorrai neanche pensare a un qualsiasi tipo di incontro a due, e allontanerai malamente chi dimostrerà interesse per te. L’amore è in alto mare, in balia delle onde e di una tempesta come non se ne vedevano da tempo. Sei agitato, confuso, per niente sereno. Troppi pensieri, preoccupazioni, cose tue che vuoi tenere per te mentre la famiglia ti chiede di condividere ogni cosa. Venere contro non è esattamente amica. Per fortuna però non creerà mai situazioni di rottura irreparabili. Se puoi lasciati andare ai sentimenti, quelli positivi. SALUTE – Hai una salute da Leone, sprizzi energia e forza da ogni poro. Non sarà un mese sempre con l’umore altissimo, ma per fortuna, per la legge della compensazione, sarai fisicamente invincibile, vigoroso, sportivo, atletico, forte, energico, puoi affrontare qualsiasi cosa!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Fa freddo, ma così freddo che, se possibile, anche la tua già scarsa voglia di fare e di agire, ne sarà congelata e pietrificata. Forse non vale per tutti, ma di certo vale per te. Sarà un mese positivo e di grande rinascita e sucessi. Le stelle sono dalla tua, Marte, Giove e Urano proteggono ogni sfera della tua vita conferendo grande slancio, e anche quel filo di consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità, che non guasta mai. Attenzione all’umore e ai suoi picchi positivi e negativi che talvolta possono far danni. L’amore vedrà disciogliere un pò di gelo e forse finalmente un pò di sano abbandono. Il lavoro andrà a gonfie vele, con qualche inciampo, ma Giove prontamente ti aiuterà a rimetterti in sesto. LAVORO E SOLDI – Giove dona grande solidità a progetti che fino a poco tempo fa erano solo idee, ma soprattutto, a investimenti di cui fino a qualche tempo fa non eri molto convinto. Non mancheranno, anzi sarà un mese di entrate e concretizzazione di investimenti e sacrifici fatti nei mesi precedenti, quindi stai sereno e comincia a rivalutare un investimento ipotizzato qualche tempo fa e lasciato un pò da parte, potrebbe essere il momento giusto. Buone notizie per chi sta cercando lavoro o vorrebbe cambiare per buttarsi in nuove avventure. AMORE E EROS – Ama, butta il cuore oltre l’ostacolo, metti da parte l’acidità e l’indole da single incallito, e rischia. Sorprese e promesse non mancheranno. L’amore si sa, se c’è, non può mai essere sempre uguale a se stesso. Sarà un mese di passione e amore intenso, forse di un amore ritrovato o riscoperto, sopito e risvegliato. Venere è decisa, convinta, ostinata. Sarà il mese dell’amore forse provato davvero per la prima volta, il mese dell’innamoramento e dell’amore che basta a se stesso. Certo la cosa ti spaventerà non poco, maniaco del controllo come sei, ma dovrai imparare ad allentare la tensione e a goderti l’attimo. SALUTE – Riconciliarsi con la terra talvolta è indispensabile. passeggiare, camminare, respirare. Serve a ricaricare le pile, o meglio, mantenere la carica di cui già disponi, quindi, alimentazione sana, un pò di relax all’aria aperta dimenticando il cellulare a casa (e il pc spento almeno il weekend) e dedicarti solo a quello che può farti star bene.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Venere, Saturno e Giove giocheranno a minare ogni parvenza di serenità e tranquillità. Tra alti e bassi avranno un mese tutto sommato gestibile. Sarà un mese di nostalgia, di qualche lacrima, di sere passate a pensare ad amori mai vissuti, mai iniziati, o ad amori sbagliati. Se sei lontano da casa sentirai la mancanza di tutto quello che è lontano. Accadrà perchè purtroppo in questo periodo la tua vita personale, amorosa, relazionale non è esattamente frizzante, determinante o esaltante. Il lavoro occupa con successo e soddisfazione tutta la tua giornata e pur volendo non ti rimane molto tempo per il resto. Allora, forse semplicemente è tempo di sfruttare i favori di Giove e concentrarsi sulla carriera. Tutto il resto arriverà al momento giusto, Venere non ti abbandona. Saturno che è un pò contro, si lascerà tranquillamente mettere da parte quando deciderai di sorridere nonostante tutto. LAVORO E SOLDI – Diametralmente opposto all’amore, il lavoro va alla grandissima. Succederanno anche cose che non avresti immaginato, dimostrazioni di stima e considerazione che si tradurranno in contratti, aumenti di stipendio e forse di crescita. Ovvero la tua resa, la tua produttività serietà e professionalità è fuori di dubbio e non mancherà mai, certo però talvolta l’umore anche al lavoro non sarà al top per via di una vita sentimentale e relazionale che non ti soddisfa fino in fondo. E forse le risposte in cui speri, professionali e personali, per dare un colpo di coda a una vita un pò spenta tardano ad arrivare. Giove comunque solidifica la tua posizione lavorativa e semina per te mesi di grandi successi. AMORE E EROS – Venere sul floscio andante, di Cupido neanche l’ombra, la passione quella sconosciuta, ognitanto farà capolino ma senza entusiasmo o regolarità. Latenza amorosa. Forse il rapporto è un pò stanco, forse le cose non vanno come dovrebbero e forse la storia che stai vivendo non è come l’avevi immaginata all’inizio. O forse semplicemente procede nella sua routine senza fuochi d’artificio. Per i single andrà peggio. Non sarà il mese dell’amore, forse ci saranno incontri fugaci, forse ti lascerai anche andare a una notte di passione, ma senza particolare slancio e senza farfalle nello stomaco. In realtà ammetterai a te stesso che se sei single è perchè vuoi essere single. Certo le considerazioni amorose e di coppia non mancheranno. Come fosse questo il mese deputato ai bilanci. Pondera ogni scelta, e soprattutto non farti domande cui nessuno può rispondere. SALUTE – Probabilmente a causa del lavoro e dello studio continui a fare orari disumani che non solo ti portano via ore di sonno, ma non ti lasciano spazio per riposare in altre ore del giorno e talvolta neanche nel weekend. Dunque sei stano, ma non solo, forse anche un pò annoiato, il corpo è lento e per niente scattante o almeno reattivo. Se non sei in grado di scegliere cosa fare o di reagire in qualche modo, almeno fai un bagno caldo, rallenta, goditi di più i weekend e quando puoi fai lunghe passeggiate.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Scorpione, sei così positivo, maturo, stabile che non sembri tu. C’è tanto da fare, vedere, scoprire, tanto da rimboccarsi le maniche, prendere, andare, partire, fare, amare, ascoltare. Sarà il mese delle possibilità, delle opportunità, dei nuovi progetti, di Mercurio che ha deciso di regalarti una nuova dimensione sensoriale ed emozionale, e tanta serenità si diffonderà ovunque intorno a te. È il momento di rischiare con qualche importante investimento economico. Tutto possibile ma da costruire, tutto realizzabile, ma bisognerà volerlo davvero. Armati di entusiasmo e vai! Attenzione all’umore però e a quella punta di acidità che talvolta viene a galla. Il nervosismo ci sarà ma decisamente meno del solito. Venere ti gioca brutti scherzi, non saprai resistere alla tentazione e forse ti ritroverai con il piede in due scarpe. LAVORO E SOLDI – Ottimo mese protetto da Giove e Marte che ti supporteranno in ogni scelta economica. Sarà infatti ora di fare degli investimenti per troppo tempo messi da parte, acquisti importanti che non possono più aspettare. Il lavoro andrà a gonfie vele, sei un professionista indiscusso, e questo mese a differenza di sempre, avrai a tutto un approccio più maturo e non perderai la pazienza di continuo, e riuscirai a mantenere la calma anche quando qualche collega tenterà un colpo basso. Tanti i consensi, i successi, gli accordi che firmerai questo mese… notevole anche il ritorno economico. Attenzione però a non fare l’errore di peccare di saccenza, sii sempre pronto a metterti in discussione se vuoi che i successi continuino. AMORE E EROS – Tu hai sempre qualcosa o qualcuno di cui innamorarti, e lo fai sempre, anche se a casa c’è qualcuno che ti aspetta. La differenza tra questo mese e gli altri è che non resisterai alla tentazione e alle avance di chi, non preoccupandosi della tua situazione familiare, ti ha fatto chiaramente capire di desiderarti. Se decidi di buttarti ricordati sempre di portare con te un paracadute funzionante! Se sei innamorato, sarà un crescendo di passione, complicità, energia, sinergia, e ancora tanta passione. Il problema diventerà serio da gestire se ti innamorerai di qualcuno che non è il tuo partner. Venere ti aiuterà a capire se vale la pena rischiare, se puoi evitare di rovinare quello che stai già vivendo o meno. Sarà comunque un mese di conquiste, passione e comunque amore intenso. SALUTE – Sei in ottima forma caro Scorpione, nonostante tu sia un amante del caldo e queste temperature invernali non siano proprio un toccasana. Stai benone, dai, non ti puoi lamentare. Certo, potresti star meglio se solo imparassi a fermarti, a rilassarti, a mettere in pausa la tua testa e a fare un pò di attività fisica per riossigenare ogni cellula del tuo corpo! Riusciresti forse anche a rilassarti, che non guasta.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Mese complicato per te Sagittario, quasi nulla andrà come vorresti e un generale malessere e malumore dovuto a fattori esterni ti accompagnerà per due terzi del mese. Un pò di luce arriverà nell’ultima decade. Cosa Accade? Venere distratta e sfuggente per i single si tradurrà nel desiderio di storie effimere, nella volontà di non innamorarsi, non legarsi, non fare promesse. Non vorrai avere pensieri, responsabilità e preoccupazioni. Mercurio, Urano e Platone saranno simil gufi sul fronte lavorativo dove potrà succedere di tutto e a ogni giorno di conquista ne corrisponderà uno di sconfitta e tanta, tanta rabbia. A fine mese, via le nubi, tornerà il sereno e arriverà la risposta professionale che volevi o il guadagno che speravi. LAVORO E SOLDI – Non fare e dire cose di cui ti pentirai! Non sarà un mese facile sul fronte lavorativo. A una giornata di grandi successi, corrisponderà sempre una giornata di baratro con imprevisti, concorrenza sleale, cattiverie gratuite ricevute, e tanta tanta rabbia che solo chi ti ama davvero riuscirà a contenere. Mercurio, Urano e Platone non ti aiuterano a mantenere la calma, anzi, si divertiranno un pò a mettere alla prova i tuoi nervi e per tua fortuna tante volte riuscirai ad evitare danni, altre invece proprio non ce la farai a tenere la bocca chiusa. L’umore non sarà mai alle stelle, ma a fine mese tutto si rasserenerà e finalmente una buona notizia legata a un progetto o a un guadagno extra ti restituirà un pò di calma. AMORE E EROS – Venere vuole farti osare, via ogni inibizione, lasciati andare. Non hai un partner? Via ogni moralismo, ama e lasciati andare, cadi in tentazione anche per una notte e via. Mese passionale e appasionato per i single che per la prima volta praticheranno lo sport del ‘salto di fiore in fiorè. Del resto sei onesto a priori, non prometti un anello e un altare a nessuno, solo non vuoi legami e Venere ti aiuterà facilitando le nuove amicizie. Le coppie stabili invece dovranno trovare il modo di superare quella routine che sta spegnendo l’attrazione. Un viaggio potrebbe essere la soluzione. SALUTE – Pare che fare l’amore sia l’unica cosa che possa rilassarti e farti sentire in pace con il mondo. Ma non è la sola attività fisica che ti consigliano le stelle. Trova il tempo per camminare all’aria aperta. Corpo e anima hanno bisogno di aria pulita. Il tuo corpo dipende molto dalla tua testa, entrambe questo mese saranno strettamente legate alla quantità di tempo che riuscirai a dedicare a te stesso.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Caro Capricorno, sarà un mese di quelli che ti piacciono tanto, sarà un mese sentimentale a tutti i livelli. Tenerezza e affettuosità pervaderanno il tuo essere e saranno soprattutto i modi a trarne beneficio. Gentile, accogliente e accomodante, Giove, Marte, Urano e Venere si sono accordati per regalarti un mese sereno, anzi, di vera gioia. Ottima la situazione amorosa per i single e per chi ha già un partner. L’amore e la voglia di innamorarsi creerà legami indissolubili, e forse farà maturare prima del previsto, qualche decisione importante, un matrimonio, un figlio. Ottima la situazione lavorativa, dove per capi e colleghi sarai semplicemente insostituibile, garanzia che tutto vada come deve. In generale la tua eccezionale capacità di mantenere relazioni interpersonali, la tua capacità di entrare in sintonia con le persone, sarà la chiave di un mese di grandi soddisfazioni. Certo, qualche momento buio ci sarà, ma durerà poco. LAVORO E SOLDI – E se fosse il mese in cui Giove decide di farti un regalo? Se fosse il mese in cui ogni desiderio economico e professionale prende forma? E se arrivasse la tanto attesa promozione? Se arrivase una inaspettata offerta di lavoro? Tutto può succedere. E anche il conto in banca in questo mese sarà rimpinguato. Ottimi i rapporti con i superiori, ottimi anche i rapporti con i colleghi. La tua flessibilità, predisposizione all’ascolto e capacità di fare gruppo più che ansimare per affermare la tua leadership, ti renderà particolarmente benvoluto. E chi ha il ruolo di osservare e premiare chi lavora con particolare dedizione, ti osserverà e premierà . AMORE E EROS – Venere sarà pianeta solido, deciso, innamorato e consapevole. Complice senza dubbio il bisogno di ‘pellè che per te, segno passionale e focoso, sarà un mese in love, tanto sentimentale e tanto fornicatorio! Ottime prospettive per i single che vivranno momenti di grande piacere, ma anche per le coppie collaudate che si piacciono e amano ancora. L’amore se c’è vivrà un mese abbastanza regolare, senza particolari incomprensioni. Se l’amore non c’è, ecco che potrebbe essere il momento giusto per innamorarsi. In entrambi i casi sentirai il bisogno di trascorrere tutto il tempo possibile con la persona amata o che stai cercando di conquistare. Grande serenità sentimentale ed emotiva. SALUTE – Stai bene e quindi ti limiterai a goderti questo senso di benessere e serenità. Sei in ottima forma, ti senti bene. Motivo per cui sarà importante mantenere questo benessere evitando di trascorrere ore e ore sul divano quando, tempo permettendo, potrai fare immense passeggiate, pedalate, nuotate etc, etc,o attività sportiva in casa.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Dovrà passare in fretta questo mese semplicemente buio. Certo i giorni di sole e le boccate d’aria pulita non mancheranno, ma in generale sarà un mese di grandi problemi da risolvere, in primis sentimentali. Venere a dir poco contro, non ti regala certo giorni d’amore. Sarà il momento delle prese di posizione, delle decisioni ferme e delle storie che giungono al capolinea, purtroppo in maniera chiassosa. Liti furibonde, parole pesanti, non sarà certo un bel clima. Certo dopo l’ennesima litigata, il guardarsi in faccia e il dover ammettere che non c’è più nulla da fare, riporterà il sereno, e con serenità tu e il partner prenderete strade diverse. Ma fino a quel momento tutto risentirà di questo malessere, soprattutto il lavoro dove tutti dimostreranno comprensione in nome della tua serietà professionale. Verso fine mese ritorna il sereno e riuscirai a riprendere in mano le redini della tua vita. Più fortunati i single, felici di restare single. LAVORO E SOLDI – Giove ti offre gentilmente le spalle. Verso la fine del mese le acque si calmeranno e recupererai un rapporto sereno con capi e colleghi che purtroppo subiranno soprattutto il tuo malessere personale forse legato ai problemi di coppia. Certo saranno accomodanti in nome della tua serietà e professionalità, sanno che è solo un momento, ma questo non ti autorizzerà ad approfittare della loro disponibilità. Il lavoro in generale risentirà di questa negatività anche se in questo ambito più che in altri ti conviene da subito imparare a contenere tutto il malessere che a torto o a ragione accumulerai. Respira, respira, respira e tieni la bocca sigillata e gli occhi bassi visto che lanciano saette. Non potrai spiegare a tutti che sei in un periodo ‘nò, e dall’altra parte non è detto che possa sempre esserci comprensione. Cerca se puoi di mantenere la calma. AMORE E EROS – Verso fine mese la situazione si ammorbidirà, ma questo non basterà, in alcuni casi, a rimediare ai danni ormai fatti. È infatti l’inizio del mese che sul fronte amoroso non sarà una passeggiata, grazie a Marte e Nettuno contro. Per i single tutto sommato la situazione sarà gestibile, non vorranno essere coinvolti, guardati, cercati, avranno bisogno di star soli e di pensare solo a se stessi o semplicemente a niente. Chi invece vive una storia da tempo, dopo l’ennesima litigata, scontro, lancio di piatti e urla che neanche Pavarotti, forse deciderà serenamente di mettere fine a una storia che non ha più senso portare avanti. Questa assoluta mancanza di serenità e il nervoso che ne nascerà non potrà non incidere su tutte le altre sfere della quotidianità. SALUTE – Trasandato e nervoso, non sei il ritratto della salute e della felicità. Preparati a passare una giornata in un centro benessere verso la fine del mese quando le acque si calmeranno e forse ti vorrai un pò di bene in più. Il malessere generale non può che essere anche malessere psicofisico, motivo per cui oltre a curare il corpo, dovrai curare il cuore e l’umore. Sorridi.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Un bel mese febbraio, in generale per te di grande serenità. Ottimo equilibrio amoroso, Venere ti regala un mese d’amore, serenità, consapevolezza e progetti. Marte e Giove sul fronte lavorativo renderanno tutto molto dinamico, per nulla noioso. Non mancheranno importanti opportunità di lavoro da valutare e considerare, non mancheranno le dimostrazioni d’affetto dei colleghi. Nonostante ci sia qualcosa che probabilmente ti preoccupa, sarà un mese di grande serenità personale e relazionale con le persone che hai scelto di tenere accanto a te. Numerose nelle serate tra amici, forse qualche gita fuori porta. Sarà un mese decisamente sorridente. Ottima la forma fisica. LAVORO E SOLDI – La tua serietà non passa, il tempo si. E così forse questo sarà il mese in cui valuterai di cambiare lavoro. Ti piace quello che fai, ai tui capi e colleghi piace come lo fai, ma forse sentirai il bisogno di trovare nuovi stimoli, di fare cose diverse e imparare cose nuove. Non mancheranno occasioni e opportunità importanti da valutare e ponderare. Giove ti porta finalmente i guadagni che speravi. Forse semplicemente sono pagamenti ricevuti in ritardo, certo è che il conto in banca questo mese ti sorriderà. Ottima la relazione con i colleghi anche se non sempre apprezzi il loro modo di fare e il loro approccio al lavoro, umanamente sai di poter contare su di loro. Hai ritrovato lo slancio e l’entusiasmo che neanche il freddo ha congelato. Forse valuterai importanti investimenti. AMORE E EROS – Guarda in faccia il mondo e avanti così! Sei forte e vigoroso, forse un pò timido, ma è impossibile non innamorarsi di te. Tutto sta a incontrare la persona giusta, quella che sarà amore a prima vista. Marte, Saturno e Venere ti vogliono innamorato, ti vogliono disinibito, malizioso, stuzzicante e coraggioso. Dovrai buttarti, dovrai osare, dovrai, nonostante l’imbarazzo, imparare a fare il primo passo o almeno imparare a far capire all’altro che il tuo interesse c’è. Per chi vive una storia da più o meno tempo sarà il mese delle conferme, dell’amore maturo e intenso, del desiderio di invecchiare insieme. Venere è innamorata, decisa, convinta, vuole portarti a progettare e vedere un futuro di coppia pieno di amore e complicità. SALUTE – Forse il troppo lavoro ti regalerà un bel deficit di sonno, ma stai bene, stai benone! Come al solito sei instancabile, sei sempre li a inventare cose da fare, creare, disegnare, progettare. Forse soffrirai un pò per il cattivo tempo che non ti permetterà di stare all’aria aperta come vorresti e come ti piace, ma ne approfitterai per dedicarti a quello che ti piace fare, come leggere o dedicarti al fai da te.