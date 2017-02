Da Salvatore Capone e Loredana Capone sostegno alla candidatura di Salvemini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Con Carlo Salvemini e una coalizione autorevole ampia e inclusiva ci sono tutte le condizioni perché Lecce volti pagina”: è quanto afferma il deputato Pd Salvatore Capone.

“Ritengo – osserva – che le condizioni poste da Carlo Salvemini per accettare la candidatura a sindaco di Lecce per la coalizione di centrosinistra – coesione, lealtà, gioco di squadra, piena autonomia decisionale – siano essenziali per condurre una campagna elettorale difficile ma non impossibile da vincere. So bene come la composizione delle questioni non sia semplice ma ritengo che l’unità reale delle forze che si riconoscono nel campo del centrosinistra e soprattutto la lealtà del gioco di squadra siano componenti ineludibili per garantire l’autorevolezza della candidatura e contemporaneamente l’autonomia del candidato sindaco”.

Per Capone, Carlo Salvemini avrebbe tutte le caratteristiche necessarie, ovvero conoscenza della macchina amministrativa, ma anche passione politica e sobrietà.

Allo stesso modo, “è prezioso il lavoro di analisi e di proposta svolto dai movimenti e sono certo che sarà una parte importante della proposta complessiva del centro sinistra. C’è bisogno dell’intelligenza e della generosità di tutti coloro che sono impegnati per una Lecce nuova e diversa, impegnandoci per una coalizione capace di allargare il suo perimetro e di parlare a tutte le componenti della società leccese e a maggior ragione a quelle che in questi anni non hanno avuto né interlocuzione né attenzione”, sottolinea ancora il deputato dem.

Il sostegno a Carlo Salvemini arriva anche dall’assessore regionale e consigliere comunale di minoranza Loredana Capone. Che afferma: “Conta su di noi”. Poi aggiunge di aver imparato a conoscerlo in occasione delle primarie di coalizione del 2012, da lei vinte proprio contro Salvemini, e nell’impegno profuso da questi sui banchi dell’opposizione. “Da quelle battaglie, in fondo, scaturisce la sua candidatura a sindaco. Dalla serietà, dalla passione e dalla coerenza con cui ha affrontato quelle battaglie insieme a tutti i consiglieri di opposizione, dagli amici del gruppo Pd a Luigi Melica dell’Udc, che sempre ha dato un contributo competente e approfondito e che non a caso oggi generosamente si spende con belle parole a favore di Carlo”, scrive ancora.

Un passaggio con cui, evidentemente, Loredana Capone cerca di convincere i centristi – che hanno delle perplessità e che sono corteggiati anche da destra – della bontà del percorso intrapreso. Peraltro, in Regione, un esponente dell’Udc, ovvero Salvatore Negro, è componente della squadra di governo di Michele Emiliano. Dunque se a Bari l’alleanza vale – è il ragionamento dei dem – perché non dovrebbe valere anche a Lecce?

“Quella di Carlo – aggiunge Loredana Capone – è una candidatura forte, che scaturisce da una storia e da valori condivisi. Per questo merita, e siamo sicuri incontrerà, il sostegno di tutti. Dei partiti che si rifanno all’esperienza regionale, come della società civile di cui, in tanti anni di militanza, ha saputo interpretare battaglie e sentimenti. Per questo sarò impegnata a sostenerlo con tutti gli amici e i compagni che vorranno darci una mano”.