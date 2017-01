Nuove leve rinunciano a affiliazione, criminalità “disorganizzata ed in stallo”: report della Dia sulla Scu salentina

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Una criminalità organizzata silenziosa, che dimostra una “minore esuberanza e vitalità rispetto al passato”, caratterizzata da un ricambio generazionale dalle dinamiche del tutto nuove, molto più “furbe”.

E’ questa la fotografia della Scu leccese che emerge dalla relazione relativa all’attività svolta dalla Dia, direzione investigativa antimafia, di Lecce durante il primo semestre 2016, i cui particolari sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa dalla dirigente Carla Durante.

Continuando a mantenere gli stessi sodalizi e le stesse spartizioni territoriali di un tempo, sempre in nome dell’ormai famosa e tacita “pax mafiosa” tra clan, sono davvero pochi gli elementi di cambiamento che emergono rispetto al passato. In generale nel semestre di riferimento (gennaio-giugno 2016) non si sono registrati episodi criminali degni di nota, una situazione di “calma piatta” che rivela una sorta di “fase di stallo, oltre che di disorganizzazione” che starebbe attraversando la criminalità organizzata.

Nel report viene spiegato che ad incidere in questa attuale situazione sono due fattori: “da un lato, la notevole difficoltà incontrata dai capi carismatici della sacra corona unita, ormai quasi tutti detenuti in istituti penitenziari anche molto lontani dai luoghi di origine, di ricompattare e riorganizzare le fila del proprio gruppo; dall’altro, la ribellione intrapresa da alcuni reggenti dei maggiori sodalizi criminali nei confronti delle regole imposte dai boss, sempre meno propensi a versare somme di denaro destinate alle famiglie dei detenuti”.

Questa “confusione”, almeno apparente, va ad avvantaggiare però le nuove leve, che mirano ad emergere e farsi posto nell’ambito del tessuto criminale preesistente. Agevolati dall’assenza dei boss e degli elementi di maggiore spicco, duramente colpiti dalle azioni giudiziarie, si fa spazio una nuova generazione di criminali che sceglie di agire con metodologie del tutto nuove rispetto al passato.

“Le giovani generazioni di criminali della provincia – si legge nel rapporto – appaiono meno sensibili all’autorevolezza dei capi della Scu leccese, che sembrano mal tollerare le direttive dei boss più anziani, rispetto ai quali tendono a sostituirsi: ciò sarebbe anche dimostrato dalla minor attrattiva da parte delle giovani leve per le cerimonie delle affiliazioni e quindi delle promozioni”. I nuovi criminali emergenti, infatti, avrebbero ormai messo da parte le affiliazioni ufficiali preferendo ad esse una collaborazione attiva ma comunque non troppo legata ai clan.

“Collaborando e fiancheggiando i gruppi mafiosi ma non facendone ufficialmente parte, le nuove leve della criminalità si garantiscono tutti i benefici e i vantaggi derivanti dall’attività criminale oltre che una sorta di “immunità” dal 416 bis, il reato di associazione mafiosa” ha spiegato la dirigente della Dia di Lecce, Carla Durante. Un modus operandi piuttosto furbo, dunque, che consente loro, qualora dovessero finire nei guai, di garantirsi le minori conseguenze penali possibili.

Nonostante la generale situazione di stallo che si vive nella provincia salentina, i sodalizi delinquenziali continuano a fare affari prediligendo sempre gli stessi settori illeciti. In provincia di Lecce il più gettonato è il traffico di stupefacenti, un mercato molto caldo e redditizio agevolato dalla posizione geografica strategica del Salento, crocevia dei passaggi di ogni tipo di merce illecita proveniente dalla zona balcanica.

Negli ultimi tempi, come dimostrato dai tanti sequestri e arresti effettuati sulla costa adriatica pugliese e salentina, “i gruppi delinquenziali attivi in zone quali Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Albania continuerebbero ad impiegare la zona costiera pugliese, in particolare nella provincia di Brindisi, come punto d’approdo di carichi di sostanze stupefacenti (in primis eroina e marijuana), trasportati a bordo di gommoni o di autoveicoli imbarcati su traghetti di linea”. Il controllo del traffico di droga sulla piazza della zona di Surbo, ha fatto registrare alcuni segnali di ripresa delle attività criminali. Una sorta di “debole battito d’ali” di alcuni soggetti gravitanti nell’ambito della locale criminalità organizzata che sarebbe stato subito contrastato.

“Ad arginare queste dinamiche ha senza dubbio contribuito l’azione di contrasto della Sezione Operativa D.I.A. di Lecce, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nel mese di giugno, in località Uggiano La Chiesa, ha eseguito il sequestro di diversi beni mobili e immobili, 4 compendi aziendali, tra cui un bar, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro, nei confronti di un esponente di spicco della malavita locale, già condannato per vari reati tra cui truffa, estorsione, immigrazione clandestina, bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” si legge nel report.

Oltre al sempre florido traffico di stupefacenti, restano modalità predilette d’approvvigionamento dei clan mafiosi le estorsioni, l’usura, oltre al riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti in attività imprenditoriali, come chiaramente emerso dal sequestro di diversi compendi aziendali operato dalla Dia nel corso del semestre. Il settore dell’imprenditoria, in particolare quella turistica, ma soprattutto quello degli appalti pubblici restano quelli più delicati perché più a rischio infiltrazione.

L’atteggiamento sempre più silenzioso e meno spavaldo della criminalità organizzata nasce dalla capacità di mimetizzarsi all’interno del tessuto economico e sociale sano per fare affari illeciti evitando di attirare l’attenzione con episodi particolarmente clamorosi che segnalino la sua presenza. Un modus operandi del tutto moderno per la Scu, che sta pericolosamente prendendo piede, anche se non ci sono evidenti sintomi o segnali di questa ingerenza.

Proprio per questo motivo l’attività e i dispositivi messi in campo dalla Dia, tra cui quella della segnalazione di movimenti di denaro sospetti, mira a scongiurare il fenomeno dilagante e a combatterlo laddove si è già radicato con provvedimenti efficaci per sbarrare la strada al fenomeno criminale che va insinuandosi nel tessuto economico e sociale trasformandosi in un vero e proprio “cancro”, che come tale con il passare del tempo può diventare difficile da debellare.