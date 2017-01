Comunali, Mazzei rilancia sul Ppe unito: “Udc aderisca a coalizione che sostiene Giliberti”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Udc corteggiata da sinistra e da destra. Gli uni pronti a ricordare l’alleanza vigente al governo della Regione – con l’assessore Udc Salvatore Negro parte integrante della squadra di Michele Emiliano – gli altri ponti a ridare vigore all’idea del Ppe unito.

L’oggetto della discussione le Comunali a Lecce. Il quesito che tende a ripetersi in ogni competizione elettorale che si rispetti riguarda proprio il posizionamento dei centristi.

Mentre a sinistra sono al lavoro i dirigenti dem in quel di Bari per tenere insieme la coalizione, a destra è il coordinatore provinciale Ap Luigi Mazzei che sottolinea come “l’idea messa in campo nell’ottobre scorso di unire le forze politiche presenti in città aderenti al Partito Popolare Europeo e ricercata per molti mesi oggi può diventare realtà”.

“Non è stato inutile – evidenzia – sedersi intorno ad un tavolo e tracciare le linee guida della città che vogliamo con nuovi metodi e discontinuità nella guida. La candidatura a Sindaco di Mauro Giliberti è stata la dimostrazione più eloquente di quanto auspicato negli incontri tra Forza Italia, Udc e Area Popolare-Ncd”.

Per Mazzei “auspicare l’adesione dell’UDC alla coalizione che sostiene Mauro Giliberti non significa solo unire tutte le forze aderenti al PPE, ma vuol dire anche ribadire la necessità di mettere insieme tutte le energie moderate e popolari attorno al progetto partecipato di città oggi in corso”. Ai dirigenti centristi Mazzei chiede, dunque, “di far prevalere gli interessi di Lecce e dei leccesi a quelli politici regionali ed unirsi in questa sfida di cambiamento metodologico e partecipato avviato da Mauro Giliberti”.