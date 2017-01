Pd, la sfida dei governatori. Emiliano: “Congresso subito”. E Rossi lancia petizione: “Assise prima del voto”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – “Io consiglio vivamente al segretario di iniziare immediatamente la procedura per il congresso perché se non lo fa è in una tale difficoltà politica che rischia di uscirne assolutamente azzerato come soggetto legittimato a guidare il partito”.

Il presidente della Puglia Michele Emiliano, dal programma televisivo “In ½ ora” lancia la sfida a Matteo Renzi, segretario nazionale Pd. La priorità, a detta dell’effervescente governatore, è quella di convocare il congresso e “si può persino arrivare alle carte bollate”.

“Se ci sarà bisogno di candidarsi mi candiderò, però, siccome non sono Renzi, non parto dal ragionamento che se non mi candido io non mi interessa il processo. Il processo mi interessa, però sono disponibile a viverlo insieme agli altri compagni di partito come normalmente si fa in una comunità”, precisa.

“Candidarsi al congresso non è una esigenza dell’anima, io sono il presidente felicissimo di una regione bellissima, ho avuto dalla vita politica cento volte di più di quello che potevo mai immaginare e sono stra-soddisfatto, quindi non ho nessuna ansia. Però se c’è un congresso – e mi auguro ci possa essere un’unica candidatura alternativa a quella del segretario uscente – e se io capisco che questa candidatura può essere utile incarnata da me, io non ho nessun problema”, risponde, pungolato da Lucia Annunziata in merito alla sua personale volontà di scalare il partito, contendendo lo scettro del comando proprio a Renzi.

“Se ce n’è un altro che funziona meglio di me – aggiunge, però – non ho nessun problema a fargli campagna elettorale e attaccargli i manifesti. Io non appartengo all’area dalemiana o bersaniana, sono stato uno dei sostenitori di Renzi, sono un uomo indipendente, non faccio parte di nessuna corrente”: proprio questo elemento, secondo Emiliano, potrebbe far sì che attorno a lui si coagulino diversi consensi.

Intanto, anche il governatore della Toscana Enrico Rossi, candidatosi alla guida del Pd, lancia su Change.org una petizione per chiedere che l’assise del Partito Democratico si tenga prima delle elezioni. “Abbiamo bisogno – afferma – di una discussione urgente e approfondita per elaborare un nuovo programma del Pd per l’Italia”. Già due governatori sono pronti, dunque, ad assumersi la responsabilità di guidare il partito.