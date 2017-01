Centrosinistra, attesa per la decisione di Salvemini. Trattative con l’Udc

Share 0 Share 0 Share 0

BARI/LECCE – In casa del centrosinistra, in vista delle Comunali a Lecce, il clima è caldo: si attende che Carlo Salvemini sciolga la sua riserva, ovvero accettare o meno la candidatura a sindaco. E si tratta per tenere dentro l’Udc.

I centristi non hanno molto gradito, a quanto pare, lo scatto in avanti della coalizione e l’indicazione del nome del consigliere comunale di minoranza senza, a quanto pare, un eccessivo coinvolgimento.

Pure il presidente della Camera di Commercio Alfredo Prete posta un commento infuocato su facebook proprio riguardante Salvemini: “Anche questa volta vi stanno raccontando una verità politica distorta, devo dire però che chi ha giocato la partita lo ha saputo fare molto bene, ha aspettato e dopo aver bluffato per un paio di volte (ottimi bluff che nessuno era andato a vedere) ha raggiunto il suo obiettivo, comunque funziona così, perciò chapeau. Però caro giocatore ora sono io che farò finta di non riconoscere il tuo numero semmai avessi voglia di chiamarmi. Le aureole lasciamole ai santi”.

Ed Ernesto Mola di Idea per Lecce pone sotto accusa il metodo poco partecipato per la scelta del nome, pur esprimendo stima per la persona. Non è l’unico, comunque. In ogni caso, Salvemini avrebbe dalla sua il Partito democratico e anche una parte di società civile, movimenti, associazioni sarebbe disposta a convergere. Giuseppe Fornari ha firmato la petizione. Dario Stefàno pure.

Intanto, appunto, secondo voci di corridoio, si tratterebbe per far rimanere dentro l’Udc. Ad essere interessato alla questione, probabilmente, lo stesso governatore Michele Emiliano che difende il modello Puglia. Ovvero centrosinistra allargato all’Udc: del resto Salvatore Negro è suo assessore al Welfare. Trattative, dunque, sarebbero in corso con i dirigenti centristi – in primis il segretario provinciale Salvatore Ruggeri – per persuaderli della bontà del percorso intrapreso e dell’alleanza sussistente in Regione così come anche in realtà locali come Gallipoli. Si vedrà. Intanto, Salvemini riflette. E le firme per supportarne la corsa sono già oltre 700.