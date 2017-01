Caso mensa, respinto ricorso contro Comune di Nardò. “Prove chiare su nesso tra pasto e malesseri”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – I documenti certificano “in modo chiaro ed inequivoco” il nesso tra la tossinfezione alimentare dei bambini e il pasto servito, quindi il provvedimento di revoca del contratto con la società che gestiva il servizio mensa nella scuole è legittimo.

E’ questa, in sintesi, la motivazione con cui il giudice del Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso presentato lo scorso dicembre dalla ditta “La Fenice srl” contro il Comune di Nardò per via della decisione dell’ente di Palazzo Personè di scindere il contratto riguardante il servizio di refezione scolastica della città dopo i casi di intossicazione registrati il 18 ottobre scorso.

Quel giorno, da quanto poi appurato dalle analisi svolte successivamente, si registrarono 174 casi di malesseri tra i bambini che usufruivano del servizio mensa nella sola Nardò. In contemporanea la stessa situazione, seppur in maniera meno estesa ed eclatante, si registrò nelle scuole di altri comuni, anch’esse servite dalla medesima ditta, che subito subì tutte le ispezioni e gli accertamenti del caso da parte della Asl di Lecce e del Nas dei carabinieri. I risultati delle analisi condotte sul materiale prelevato nelle sedi e dal personale de “La Fenice srl” rivelarono che 23 campioni dei dipendenti che lavoravano nel centro cottura di Galatone erano positivi alla salmonella e allo stafilococco aureo.

Un risultato, questo, che inevitabilmente comportò delle pesanti conseguenze per la ditta, tra cui la sospensione, solo momentanea, dell’attività del centro cottura di Galatone stabilito dalla Asl di Lecce. Tra queste vi fu anche lo stop al servizio mensa nelle scuole dei Comuni coinvolti nel caso delle intossicazioni tra cui quello di Nardò, che poco più di una settimana dopo si tramutò in una revoca definitiva dell’appalto con il relativo affidamento di quest’ultimo alla terza classificata nella gara, la Turigest srl.

Facendo appello alla “clausola risolutiva espressa” prevista dell’articolo 1456 del codice civile, infatti, il governo cittadino optò per una soluzione definitiva in ragione della sussistenza della circostanza sancita dal capitolato d’appalto, secondo cui, in caso di intossicazione alimentare, si può procedere alla revoca del contratto senza necessità di citazioni in giudizio, pronunce giudiziarie o altro. La decisione del Comune non fu digerita dalla ditta, che decise in ogni caso di presentare ricorso in tribunale sostenendo di non avere alcuna responsabilità rispetto agli episodi di tossinfezione alimentare accertati.

Contestazione respinta dal giudice civile, che ha invece accolto le tesi difensive avanzate dagli avvocati Paolo Gaballo e Riccardo Renna, difensori dell’ente di Palazzo Personè. Nello specifico nella sentenza si legge che la documentazione prodotta dalla Asl e i certificati medici dei bambini che accusarono sintomi di gastroenterite provano “in modo chiaro ed inequivoco” il nesso causale tra i pasti somministrati nella giornata del 18 ottobre 2016 e i malori.

Il giudizio di alta probabilità che ne consegue, trae origine da tre circostanze fondamentali: l’elevato numero di soggetti interessati, il fatto che si siano registrati casi uguali in molti istituti scolastici, anche di comuni diversi, ma tutti serviti da “La Fenice”, e, infine, la stretta contingenza temporale tra la consumazione del pasto e gli eventi patologici. Il giudice, oltre a sancire la correttezza dell’azione intrapresa dal Comune, ha inoltre condannato la ditta galatea al pagamento delle spese legali della controparte.

Il giudizio, occorre sottolineare, non è definitivo: “La Fenice srl” ha tempo 15 giorni per presentare un eventuale ulteriore ricorso. “Noi siamo fiduciosi” ha però dichiarato l’avvocato Gaballo durante la conferenza stampa tenutasi nel primo pomeriggio in Comune. “Siamo soddisfatti di questa ordinanza – ha aggiunto – perché il giudice ha argomentato in maniera molto soddisfacente l’imputabilità dei malori ai pasti consumati il 18 ottobre e quindi la responsabilità della ditta che forniva il servizio, anche sulla base della corposa documentazione medica, della Asl e delle famiglie”.

Parole di soddisfazione per l’esito positivo della vicenda sono state spese anche dal sindaco Pippi Mellone, che, oltre a fare un plauso agli avvocati, ha colto l’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Sottolineando che si tratta in primis di “una vittoria dei bambini e delle famiglie e soprattutto della salute”, il primo cittadino per rispondere ad alcune polemiche nate sulla questione ha toccato la questione “spese legali”.

“Siamo soddisfatti per aver agito correttamente e con pieno senso di responsabilità, smentendo clamorosamente i soliti contestatori di professione, che al tempo si sono spinti sino ad insultare noi e persino i legali incaricati e che oggi cadono miseramente nel ridicolo. Vorrei ricordare che in sette mesi abbiamo affidato incarichi legali per tre giudizi e per un costo complessivo di appena 11 mila e 500 euro (di cui 5mila 500 per la causa contro La Fenice), un fatto inedito per questo Comune. Chi si erge a maestro è “figlio” del passato, della Prima Repubblica, quando il Comune di Nardò affidava incarichi per parcelle pesantissime e per esiti giudiziari puntualmente fallimentari” ha dichiarato Mellone.