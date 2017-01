Al via lo sportello Arci “Rete per i diritti” a Lecce: servizi di patronato e di tutela del consumatore

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Servizi al cittadino “gratuiti e sociali, finalizzati all’accesso agli strumenti di welfare”.

Con quest’obiettivo si apre il primo sportello di “Arci Rete per i diritti” sul territorio salentino. La presentazione martedì 31 gennaio alle 19.30 allo Spazio Sociale Zei di Lecce, in Corte dei Chiaramonte, dove avrà sede l’attività.

Il Comitato territoriale leccese di Arci, in una nota, fa sapere di aver aderito al progetto nazionale della Rete per i diritti e punta in breve tempo ad attivare in cinque circoli salentini altrettanti sportelli. Quello di Zei è il primo e lavorerà per realizzare “pratiche inclusive, di tutela e di promozione dei diritti, fungendo da ‘porta di accesso’ alle prestazioni socio-assistenziali per i soggetti che ne faranno richiesta”.

La Rete Arci dei Diritti si avvale del partenariato degli enti di patronato, ed in particolare di CIA e CNA, oltre a Movimento dei Consumatori ed Epasa-Itaco.

Alla presentazione dello Sportello prenderanno parte Anna Caputo (presidente Arci Lecce), Alberto Liso (responsabile dello sportello attivato allo Spazio Sociale Zei), Luigi Panico (Epasa-Ente di patronato) e un rappresentante del Movimento dei consumatori di Lecce.

Allo sportello sarà possibile richiedere servizi di patronato (invalidità civile, accompagnamento, pensione, disoccupazione, infortuni sul lavoro, rinnovo del permesso di soggiorno, assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare, verifica posizione contributiva, assegno sociale); servizi per la tutela del consumatore (assistenza in caso di fatturazione o addebiti errati e controversie contrattuali su forniture di energia elettrica, servizi di telefonia fissa e mobile, assicurazioni, banche, acquisti online, trasporti e turismo).