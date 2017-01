Novoli – Casarano 0 – 1: segna Pignataro al 90′. Novolesi in nove, protagonista l’arbitro Allegretta

Share 0 Share 0 Share 0

NOVOLI (Lecce) – Sconfitta interna per il Novoli Calcio, che non resiste agli assalti del Casarano e cade ad una manciata di minuti dalla fine. A siglare il goal della vittoria del Casarano è l’ex di turno Antonio Pignataro, abile a concludere a rete, di testa, un cross dalla sinistra di Quarta. Peccato perchė i rossoblù di Schipa erano riusciti a mantenere alta la guardia anche nella seconda parte della gara, almeno fino allo show del fischietto molfettese Allegretta, che manda anzitempo negli spogliatoi Indirli e poi Di Silvestro, lasciando i locali in 9 e aprendo i varchi alle offensive casaranesi.

Nel post match il tecnico del Novoli Simone Schipa commenta la gara per il paesenuovo.it:” La delusione ė tanta – esordisce Schipa -, questa ė una sconfitta che brucia. Non sono solito commentare le prestazioni arbitrali, ma sono convinto che anche 10 contro 11 il risultato finale sarebbe stato diverso. Non è un periodo fortunato, gli episodi non ci girano a favore e spesso ci mettiamo del nostro nel complicare alcune situazioni. Perlomeno la seconda espulsione poteva essere evitata permettendoci di giocare più in equilibrio contro i nostri avversari. Nel prossimo impegno inoltre dovremo fare i conti con le defezioni che subiremo viste le squalifiche in arrivo per i miei”.

Si tornerà, infatti, in campo giovedì, a Bitonto, per il recupero della seconda giornata di ritorno, rinviata lo scorso 08 gennaio per il maltempo che paralizzo l’intera Puglia.