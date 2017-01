Eccellenza Pugliese: il Casarano sbanca Novoli, un coriaceo Gallipoli ferma l’Altamura. Bene il Galatina di Mosca

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE- Il Cerignola vince per 3 – 1 sul Barletta e consolida il suo primato in vetta alla classifica del massimo torneo regionale.

Passo falso che rischia di costare carissimo al Bitonto: i neroverdi dello squalificato De Candia cedono 2-0 a Terlizzi casa dell’Unione Calcio Bisceglie. La partita viene condotta in lungo e in largo dai bitontini che sfiorano il gol in diverse occasioni ma sono poco cinici. Qualità che invece non manca ai ragazzi di Zinfollino he vanno in rete nella ripresa con Ventura e con un rigore trasformato in pieno recupero da Di Pierro. Non perde ma fa un rallentamento inatteso il Team Altamura che, in casa, non va oltre lo 0-0 contro un coriaceo Gallipoli. 0-0 anche del Trani che non riesce a superare l’Avetrana in terra tarantina.

Vince il Casarano di Sportillo al 90esimo: sulla terra battuta del “Cezzi” di Novoli è il fischiatissimo ex Pignataro a regalare ai suoi il gol vittoria proprio nelle battute conclusive. Novolesi ridotti però in nove uomini per una doppia espulsione subita nel secondo tempo. Salento che porta bene al Noicattaro: la formazione di Castelletti, dopo la vittoria a Novoli, sbanca anche il “Nachira” di Otranto per 1-0 grazie al gol nel primo tempo diGuglielmi.

Il Vieste perde 1-0 a Galatina: i ragazzi di misterMosca ringraziano Paulinho che al 12esimo mette a segno il gol partita e rovina l’esordio sulla panchina garganica di Bonetti. Colpo salvezza del Molfetta che abbatte 3-0 l’Hellas Taranto al “Paolo Poli”: i biancorossi di Mauro Lanza fanno festa grazie ai gol di Visconti, Cesareo e Barone che danno una boccata d’ossigeno alla squadra adriatica.

Ecco di seguito il quadro completo della giornata:

Cerignola-Barletta 3-1 (ore 17.30): 20′ Di Rito (C), 47′ Lorusso (B), 66′ Marinaro (C) su rig., 90’+6 Morra (C)

Avetrana-Vigor Trani 0-0

Molfetta S.-Hellas Taranto 3-1: 46′ Visconti (M), 55′ Cesareo (M), 61′ Barone (M), 90′ Crupi (HT)

Novoli-Casarano 0-1: 90′ Pignataro

Otranto-Atl. Mola 0-1: 35′ Guglielmi

PI Galatina-Atl. Vieste 1-0: 12′ Paulinho

Team Altamura-Gallipoli 0-0

UC Bisceglie-Bitonto 2-0: 56′ Ventura, 90’+3 Di Pierro rig.

CLASSIFICA

Cerignola 46

Bitonto 40

Team Altamura 38

Casarano 38

Barletta 29

Atl. Vieste 28

Otranto 27

Uc Bisceglie 27

Atl. Mola 26

Pi Galatina 25

Novoli 20

Gallipoli 17

Molfetta S. 15

Avetrana 14

Hellas Taranto 11

Vigor Trani 11

Penalità: Gallipoli -2

Da recuperare: tutta la 17esima giornata (2 febbraio ore 15) e Team Altamura-Hellas Taranto (16 febbraio ore 15).

PROSSIMO TURNO RECUPERO 17a GIORNATA: (giovedì 02.02.2017 ore 15)

Atl. Mola-Atl. Vieste

Vigor Trani-A. Cerignola

Gallipoli-Barletta

Bitonto-Novoli

Molfetta S.-Otranto

Hellas Taranto-Pi Galatina

Avetrana-Team Altamura

Casarano-Uc Bisceglie