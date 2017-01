Verso Nardò-Agropoli, il tecnico Foglia Manzillo:” Serve più stima in noi stessi “

Share 0 Share 0 Share 0

NARDÒ (Lecce) – Conferenza alla vigilia del match Nardò-Agropoli per il tecnico Foglia Manzillo. Ancora una volta, dopo una convincente vittoria esterno, il trainer granata spera in una prova all’altezza dei suoi fra le mura amiche: “Ogni settimana cerco di stimolare i calciatori in modo diverso – afferma il tecnico granata – domenica mattina, prima della gara col Bisceglie, ho raccontato ai ragazzi una storia: ho notato che gli avversari stimano, rispettano e temono il Nardò. Ma noi, dall’interno, a volte abbiamo poca stima di noi stessi: dobbiamo renderci conto che abbiamo dei valori. Mi auguro che dopo l’ennesima grande prestazione, la nostra abbia capito che ha le potenzialità per poter esprimersi bene in casa e fuori”.

L’Agropoli è reduce dalla sconfitta nel turno infrasettimanale col Picerno, mercoledì scorso, e dal successo di misura con la Gelbison di domenica. Foglia Manzillo mette in guardia i suoi: “Le partite sono tutte difficili. Io diffido del 4-0 di mercoledì scorso in quanto è figlio del derby che domenica l’Agropoli ha vinto, una gara molto sentita. Più o meno l’Agropoli è lo stesso dell’andata e sappiamo che sarà difficile in quanto in casa il nostro andamento non è al top. Noi col Bisceglie ci siamo trovati avvantaggiati per aver preparato la gara per l’intera settimana, al contrario degli avversari. L’Agropoli contro di noi disputerà la quarta gara in dodici giorni e per una rosa ristretta non è facilmente sostenibile, ma ciò non deve metterci in una condizione di relax”.

Oltre allo squalificato Kyeremateng, Foglia Manzillo avrà tutti a disposizione: “L’unico dubbio riguarda Palmisano, che domenica scorsa è stato sostituito per crampi e lo stiamo gestendo per poter usufruire di lui con l’Agropoli. Migliora giorno dopo giorno e conto di averlo a disposizione”. Dovrebbe, perciò, essere 3-5-2 il modulo prescelto, nel quale davanti a Petrachi, ci saranno Camisa, Benvenga e Morello che comporranno il terzetto di difesa; in mezzo al campo, ai lati di Prinari spazio a Bertacchi e Palmisano, con De Pascalis e Versienti dirottati nel ruolo di esterni alti; in attacco, toccherà ad Ancora supportare bomber Patierno. Arbitrerà l’incontro il sig. Filippo Prior della sezione di Ivrea. Fischio d’inizio ore 15:00.