Anno giudiziario al via. Maruccia: “Focus su immigrazione e reati-spia del terrorismo”

LECCE – “La giustizia nel Distretto funziona e gode di un soddisfacente stato di salute”. Parola del presidente vicario della Corte d’appello di Lecce Vincenzo Scardia, che questa mattina è intervenuto alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, tenutasi nell’aula magna del Tribunale salentino alla presenza di autorità civili, militari e religiose, per presentare la consueta relazione che disegna lo stato di salute della giustizia nell’ambito del distretto salentino.

Tante le tematiche affrontate, dal funzionamento del sistema giudiziario alla sua tempistica, dal problema, ancora di grande attualità perché irrisolto, dell’organico carente al quadro generale della criminalità che si ricava tirando le somme su processi, procedimenti giudiziari e indagini, senza dimenticare il tema del terrorismo.

“Il corpo giudiziario è stato in grado di assicurare una risposta di giustizia effettiva e di qualità”, nonostante la sussistenza di “innegabili disfunzioni e tempi processuali ancora troppo dilatati”. Questo è uno dei primi rilievi della relazione di Scardia che sottolinea, a dispetto di tutte le problematiche, la risposta sempre attiva ed operativa del sistema giudiziario del distretto. A confermarlo sono i numeri presentati, da cui emerge che le due sezioni civili della Corte d’appello, per esempio, hanno fronteggiato quasi del tutto le sopravvenienze, con un saldo di 34 processi a fronte di 1389 iscrizioni.

Uno dei tanti risultati significativi, che sono stati definiti “straordinari” dal presidente, anche perché nel Distretto di Lecce persiste il problema degli organici ancora carenti, che non hanno ricevuto il giusto sostegno dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Il Distretto ha infatti visto aumentare di una sola unità il numero dei magistrati del Tribunale, passati da 158 a 159, mentre è rimasto invariato il numero di unità agli uffici di Procura (54).

La situazione più difficile, a dire di Scardia, è quella della Corte d’appello, per cui si attendono con ansia le nuove assunzioni di magistrati in virtù dell’ultimo concorso e anche del personale amministrativo, anche se è evidente che “gli effetti positivi di questi reclutamenti non si vedranno nel breve termine”. Altro dato di rilievo è quello relativo al Distretto della Corte d’appello di Lecce che riguarda il numero ridotto di sentenze di estinzione dei reati per prescrizione.

“Su 2.505 sentenze emesse dalla Corte d’appello solo per 140 non si è dovuto procedere per prescrizione, la cui percentuale dunque non è andata oltre il 5,6%” ha rilevato il presidente, sottolineando che si tratta di un dato che colloca la Corte salentina al settimo posto su base nazionale, dopo quelle di Trento, Trieste, Palermo, Campobasso, Bolzano e Caltanissetta, a fronte di percentuali generalmente a due cifre, che in alcuni casi superano il 40%.

“Questo non significa che l’istituto della prescrizione non vada riformato – ha spiegato ancora il presidente – Si tratta semmai di vedere in quali termini l’istituto vada ridisegnato. Comunque la si pensi non è più differibile un intervento del legislatore che rimoduli l’istituto nel giusto bilanciamento tra la pretesa punitiva dello Stato e il principio costituzionale di ragionevole durata del processo”. Scardia ha inoltre ricordato che la riscrittura della disciplina della prescrizione va comunque inserita “in un organico complesso di riforme, che ancora tarda ad arrivare”.

Alcune delle novità recentemente introdotte dal legislatore, da quanto emerge dalla situazione del Distretto, si sono dimostrate ”insufficienti o di difficile applicazione”. Per esempio nella relazione vengono definiti “poco incoraggianti” i risultati della sospensione dei procedimenti con messa alla prova, introdotti dalla legge 67/2014, “poiché dai dati disponibili pare che il ricorso a tale istituto nel distretto sia stato piuttosto limitato”.

Tra i rilievi più preoccupanti messi in luce ci sono quelli relativi alla sintesi dell’attività svolta dalle Procure e Tribunali dei minori di Lecce e Taranto, da cui emerge il preoccupante abbassamento dell’età media in cui i minorenni commettono i primi reati. Un dato che sarebbe da ricondursi ad “una precoce adultizzazione dei bambini esposti, spesso in età ancora puberale, a sollecitazioni mediatiche provenienti dalla rete, sul cui uso i genitori non esercitano controlli”, è stato spiegato.

Per quanto riguarda la situazione del capoluogo salentino, in particolare, “la presidente ha evidenziato che il numero dei procedimenti appare sottodimensionato rispetto ai reali casi di disagio minorile e di situazioni pregiudizievoli a carico di bambini e adolescenti, riconducibili a inadeguatezze genitoriali”. Altrettanto grave il fatto che il dato emerge “da fonti non istituzionali, non tenute alla segnalazione e sottovalutate da chi a ciò sarebbe obbligato come insegnanti, medici, ecc.”.

Altro elemento di criticità nella gestione della giustizia minorile in Salento viene ravvisato “nei tempi lunghi di nomina del tutore da parte del giudice tutelare”, considerato che è in forte aumento il numero di procedimenti riguardanti minori non accompagnati, che sale a quota 395.

“Si tratta di giovani di entrambi i sessi (in netta prevalenza uomini) privi di documenti e asseritamente minori, provenienti da paesi africani nonché dal Pakistan e dalla Siria, molti dei quali si allontanano con il rischio di finire in organizzazioni criminali”. Viene inoltre sottolineato come nelle tre province del Distretto siano tutt’ora “insufficienti le strutture che accolgono minori portatori di disagio e di problematiche psichiche o tossicodipendenze”. Per quanto riguarda la tipologia dei reati c’è “l’incremento della detenzione e spaccio di droghe, dei reati contro la persona e di violenza sessuale”.



Significativo è stato anche l’intervento, tra gli altri, del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Lecce Antonio Maruccia nell’ambito del quale ha parlato anche della tematica del terrorismo. “Non si può escludere la possibilità che la via marittima dell’immigrazione irregolare, che passa dal Salento, possa essere utilizzata da persone contigue ai movimenti terroristici per raggiungere il territorio italiano” ha detto.

“Le Procure della Repubblica circondariali hanno adottato sistemi particolari per l’individuazione di reati-spia del terrorismo. In particolare, due episodi consentono di ipotizzare la possibilità che la via marittima possa essere stata utilizzata da persone contigue ai terroristi, che vogliono sfuggire all’identificazione. Tuttavia non si hanno evidenze processuali in tal senso” ha proseguito. Nelle indagini antiterrorismo sono stati coinvolti anche gli uffici giudiziari minorili, “essendosi ravvisata la possibilità di reclutamento terroristico di minori all’interno di comunità, senza sottovalutare le criticità legate all’ingresso di minori non accompagnati sul territorio”.

Maruccia nella sua relazione ha inoltre fatto un richiamo ai pubblici ministeri affinchè rispettino i tempi delle indagini preliminari. “I cittadini hanno diritto di vedere definita in tempi ragionevoli la loro istanza di giustizia, siano essi imputati o vittime di reati. Il tempo delle indagini e’ quello della sofferenza delle persone coinvolte e delle loro famiglie – ha spiegato – un tempo che incide sulla effettività della tutela dei diritti e sui tempi di prescrizione dei reati. Conosco la difficoltà è complessità delle indagini, la pervicacia della criminalità, la sua capacità di nascondersi, di occultare e rendere difficili gli accertamenti, le carenze degli organici e l’inadeguatezza delle risorse, la farraginosità dei procedimenti e la vostra abnegazione. Ma dobbiamo fare di più, come singoli e come uffici requirenti”.

Il richiamo del procuratore ha riguardato in maniera specifica le indagini relative ad alcune tornate elettorali in corso da diversi anni: “Non è possibile che su materie delicate attinenti l’espressione della volontà popolare e l’elezione dei rappresentanti dei cittadini, non abbiano risposte tempestive le domande sul rispetto delle regole del gioco ella democrazia”.