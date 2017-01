I consiglieri regionali M5S donano software al reparto di Pediatria del Fazzi

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – I medici della Pediatria del “Fazzi” hanno uno strumento in più, già pronto all’uso, per diagnosticare disturbi alla vista nei piccoli pazienti.

Si tratta di un software inserito in un apparecchio, già in dotazione al reparto diretto dal dott. Piero Caprio, che permetterà di “guardare” ancora meglio negli occhi dei bambini per capire se qualcosa non va a livello neurologico.

Un dono dei consiglieri regionali del M5S, che hanno spiegato di aver utilizzato allo scopo i fondi rivenienti dal taglio dei loro stipendi. La consegna ieri mattina da parte dei pentastellati Antonio Trevisi e Cristian Casili ai medici della Pediatria.

“E’ un apparecchio di stimolazione – ha precisato il primario dott. Caprio, affiancato dal dott. Gianluca Lezzi – che studia i potenziali evocati visivi e permette di diagnosticare con precisione quale tipo di disturbo visivo possa avere un paziente in età pediatrica, da zero a 16 anni, in modo da intervenire molto prima della fase di crescita. Uno strumento utile anche per lavorare al fianco degli oculisti e con i colleghi dell’otorino, che studiano il potenziale evocato uditivo”.

“Un bel gesto – ha rimarcato il direttore amministrativo della ASL lecce, Antonio Pastore – che consente ai nostri medici di migliorare l’offerta sanitaria che forniamo ai bambini curati e assistiti nel reparto”. Il dono, corredato anche da alcuni giocattoli, “è una piccola parte – hanno aggiunto i consiglieri Casili e Trevisi – dei 117 mila euro spesi sino ad oggi solo nelle pediatrie della Puglia. Siamo pronti a finanziare altre buone e utili idee in campo sanitario, mentre per la seconda fase abbiamo la disponibilità di 170-180 mila euro per i quali stiamo individuando i settori in cui intervenire”.

Traguardo già fissato, invece, per il direttore medico del “Fazzi Giampiero Frassanito, il quale ha ricordato che “con il prossimo arrivo della Chirurgia Pediatrica si apre la fase finale per la creazione del Polo pediatrico all’interno del Fazzi”. Un regalo ancora più grande per tutti i bambini del Salento.