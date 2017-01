Giornata della memoria, ecco gli appuntamenti in Salento per ricordare le vittime della Shoa

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – 72 anni fa furono abbattuti i cancelli del campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, dove morirono un milione e mezzo di persone, soprattutto ebrei. E proprio per non dimenticare il dramma della Shoah e degli altri genocidi nazisti, oggi si celebra la Giornata della memoria, istituita nel 2005 in commemorazione delle vittime dell’Olocausto. Fu scelta proprio la data del 27 gennaio perché in tale giorno nel 1945, le truppe sovietiche riuscirono ad entrare nel campo di concentramento di Auschwitz in Polonia e salvarono i pochi sopravvissuti.

In Salento numerosi gli appuntamenti per ricordare uno dei capitoli più tristi della nostra storia. Le sale del Castello Carlo V ospitano la mostra “Da Otranto a Santa Maria al Bagno. 2000 anni di presenze ebraiche in provincia di Lecce”. L’esposizione nasce dall’idea di creare un percorso espositivo documentario che testimoni e faccia conoscere ai visitatori alcuni importanti episodi della storia del Salento, ancora ignoti. La mostra racconta, attraverso riproduzioni di documenti e una ricca selezione di materiali audiovisivi, la complessa storia di convivenza e integrazione delle varie componenti sociali ebraiche e non ebraiche stabilite in area salentina in età antica e medievale, concentrandosi primariamente sull’accoglienza offerta, più di recente, a quanti sostarono nel nostro territorio, dopo le tragiche esperienze dei campi di concentramento.

Questa sera al circolo Arci Artelica di Soleto, alle ore 21.30, Alexian Santino Spinelli suonerà per ricordare il Porrajmos, lo sterminio dimenticato dei Rom e dei Sinti avvenuto nei campi di concentramento nazifascisti.

A Squinzano andrà in scena lo spettacolo di teatro e musica “Lancette ferme”, ornganizzato dalla locale proloco. Come spiegato dagli organizzatori, ogni singola canzone, suonata ed interpretata dal vivo, è stata scelta per il valore ed il significato espressi nel testo. Sul palco Marianè e i musicisti Marco Carrozzino, Peppe Giannuzzi e Romolo Cennamo.

A Galatina, dalle ore 18.30, presso il Palazzo della Cultura, si svolgerà un incontro di approfondimento sull’omocausto, la persecuzione e lo sterminio di migliaia di omosessuali, uomini e donne, considerati un pericolo per la “purezza”, organizzato da Arcigay Salento e La Terra di Oz.

A Seclì, alle ore 19, nelle sale di Palazzo Duchi D’amato a Seclì, sarà inaugurata la mostra fotografica a cura di Atraz&Emilia e Giorgio Giaffreda. A seguire sarà proiettato il film premio Oscar di Roberto Benigni “La vita è bella (ingresso gratuito).