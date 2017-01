Aggressioni nel centro storico, individuati e denunciati tre componenti del branco: uno è minorenne

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Agivano come un vero e proprio branco, all’interno del quale ognuno aveva un ruolo ben preciso. Uno provocava, l’altro picchiava con calci e pugni e l’ultimo interveniva per trattenere il malcapitato di turno qualora tentasse di fuggire. Dopo intensi controlli ed indagini serrate sono stati individuati e denunciati i tre componenti del branco, autori degli episodi di aggressione che si sono verificati nelle scorse settimane nel centro storico di Nardò.

Si tratta di due 18enni ed un 17enne, tutti neretini, che, convocati in commissariato insieme ai genitori nelle scorse ore, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Gli investigatori, sotto il coordinamento del vicequestore Pantaleo Nicolì, hanno stretto il cerchio intorno ai giovani, considerati responsabili di due degli episodi di violenza avvenuti, partendo da un punto in comune fondamentale tra le varie vicende: un locale di corso Vittorio Emanuele II, aperto 24 ore su 24, che ospita una serie di distributori automatici di snack e bevande.

Si tratta di un luogo di ritrovo per tantissimi gruppi di adolescenti, che trascorrono lì a volte anche intere serate e pomeriggi per passare il tempo tra una chiacchiera e l’altra. Proprio lì vicino, su quella via, stando al racconto delle vittime che ha trovato poi riscontro nelle indagini realizzate, si sono consumate le due aggressioni.

In un caso a subire la violenza del branco sono stati due 20enni di Nardò, prima obiettivo dello scoppio di due petardi e dopo accerchiati dal gruppetto e malmenati dal componente che aveva il ruolo di “picchiatore”. Entrambi hanno riportato lesioni al volto a causa dei calci e dei pugni incassati, ma nessuna di queste avrebbe provocato gravi conseguenze.

Nel secondo episodio, invece, avvenuto pochi giorni prima, a cadere nella rete del branco è stato un 46enne inglese, da tempo residente in città. Mentre passeggiava con un’amica, l’uomo è intervenuta a difenderla dalle offese pronunciate nei suoi confronti da uno dei ragazzi, proprio allo scopo di provocare una qualche reazione che desse al branco, in particolare al più violento dei tre, il “picchiatore”, il pretesto per entrare in azione.

In pochi istanti il malcapitato si era visto accerchiato da circa cinque o sei giovani e aggredito con calci e pugni. Dopo qualche secondo la vittima è riuscita, nonostante la superiorità numerica del gruppo, a scappare via sottraendosi al pestaggio ma non senza riportare ferite. Accompagnato al pronto soccorso, i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Una volta dimesso il malcapitato si è poi diretto al commissariato per sporgere denuncia.

Raccolte tutte le indicazioni del 46enne e le successive segnalazioni di altri episodi di violenza, gli agenti hanno dato il via alle ricerche dei responsabili muovendosi su più fronti. Da una parte hanno avviato un’azione di polizia giudiziaria volta all’identificazione del gruppo, dall’altra hanno intensificato i controlli nel centro storico e nei luoghi di ritrovo dei più giovani, con l’obiettivo di scongiurare il ripetersi di episodi analoghi attraverso l’identificazione di ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 20 anni.

In breve le indagini hanno dato i loro frutti, permettendo prima di stringere il campo su uno specifico gruppo che frequenta il locale aperto h24, poi conducendo all’identificazione dei tre principali responsabili delle violenze ricostruendo anche il loro modus operandi. Secondo gli investigatori, uno di loro, il più alto e robusto che per questo si imponeva per la sua mole, aveva il compito di provocare le vittime, la cui unica colpa era quella di passare di fronte a loro, con frasi come “Quando ci vedete dovete abbassare la testa”, oppure “Ci state mancando di rispetto”, istigandole a reagire.

Se il malcapitato di turno cascava nella trappola partiva l’aggressione: il resto del gruppo lo circondava ed il più piccolo di statura ma anche il più violento lo picchiava con calci e pugni. Infine il terzo degli indagati aveva il compito, qualora la vittima tentasse di fuggire via, di bloccarla con la forza.

I tre nella giornata di ieri sono stati denunciati, ma le indagini della polizia non si fermano. Gli investigatori proseguiranno con gli accertamenti per individuare anche il resto dei componenti della gang violenta, che, seppur con ruoli minori e marginali, avrebbero partecipato alle aggressioni.