Non solo pistola e divisa. Anche a Lecce spray dissuasore in dotazione alla polizia

LECCE – A guardarlo sembrerebbe il calcio di una pistola. In realtà all’interno nasconde una bomboletta spray, un dispositivo capace di rendere ancora più efficace l’azione delle forze di polizia. A partire da oggi anche gli agenti della questura di Lecce, in contemporanea con quelli di tutta Italia, avranno “un’arma” di difesa in più a disposizione. Si tratta dello spray dissuasore a base di “Oleoresin capsicum”, comunemente conosciuto come peperoncino, che sarà dato loro in dotazione proprio come la pistola d’ordinanza e la divisa.

Il dispositivo potrà essere utilizzato dagli agenti nei casi di urgenza e pericolo in cui dovesse fallire ogni tentativo di mediazione o dissuasione verbale per “neutralizzare” l’avversario. Una volta spruzzato sugli occhi, infatti, il liquido provoca una notevole ed immediata riduzione della capacità motoria e visiva, agendo non solo sugli occhi ma anche sulla respirazione, sulla pelle e sulla coordinazione dando l’opportunità alla polizia di immobilizzare, ammanettare o disarmare un individuo pericoloso.

Nonostante non si tratti di un’arma, nel senso classico del termine, ma di un sistema di difesa passivo, in ogni caso gli agenti sono tenuti a rispettare il principio di legittima difesa, che gli consente di utilizzare lo spray solo per fronteggiare un’azione violenta, una minaccia o una resistenza verso se stessi o verso altri, sempre laddove falliscano i tentativi di mediazione.

L’effetto dello spray urticante non provoca alcuna conseguenza a lungo termine né irreversibile sulla salute di chi subisce lo spruzzo. Basterà infatti sciacquare gli occhi con dell’acqua per la ripresa totale del soggetto.

Il dispositivo ha superato la fase di sperimentazione realizzata dagli agenti della questura di Milano che ne hanno constatato l’effettiva efficacia ed utilità in aiuto alla propria azione in situazioni di necessità. Terminata questa fase, è stato dato il via libera alla dotazione degli agenti di tutte le questure d’Italia che hanno seguito appositi corsi per apprendere le corrette modalità d’uso.

Il nuovo dispositivo è come quello di cui sono forniti gli agenti di polizia americana, con la differenza che quello “italiano” è meno aggressivo ed urticante e non dà effetti nocivi. Lo spray dissuasore è un presidio di libera vendita: si trova comunemente in diversi supermercati e grandi magazzini dove può essere acquistato da tutti coloro che hanno età superiore ai 16 anni.

Attenzione però. Sulla confezione devono essere riportati informazioni sul produttore, sul prodotto (tutte scritte obbligatoriamente in italiano) ed il simbolo di allerta che indica l’irritabilità dello spray. Se così non fosse lo spray al peperoncino sarebbe illegale e la sua vendita vietata.